США планируют обмен тяжелой венесуэльской нефти на среднюю американскую

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Минэнерго США изучает планы по обмену тяжелой венесуэльской нефти на среднюю американскую для пополнения стратегического резерва страны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Администрация Трампа планирует переместить венесуэльскую нефть в резервуары для хранения в морском нефтяном порту Луизианы, откуда она может быть отправлена на нефтеперерабатывающие заводы. В обмен на венесуэльскую нефть компании предоставят американскую среднюю сернистую нефть, которая может быть напрямую отправлена в резервуары стратегического запаса", - пишет агентство. Как указывает Рейтер, в прошлом правительство США использовало подобную схему для выпуска нефти на рынок и ее приобретения. Обычно в рамках обмена нефтеперерабатывающая компания заимствует сырье из стратегического резерва страны на короткий срок в связи с такими событиями, как ураганы или временные перебои в поставках. Затем компании полностью возвращают нефть вместе с премией в виде дополнительного количества нефти. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года. В конце минувшей недели американский президент встретился в Белом доме с представителями крупнейших нефтяных компаний. На встрече присутствовали руководители почти 20 нефтяных компаний, включая Chevron, Exxon, Shell и ConocoPhillips.

