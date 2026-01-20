https://1prime.ru/20260120/yuan-866719081.html

Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 11,15 рубля

китайский юань

рынок

россия

центральный банк

торги

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку и составил 11,15 рубля.

