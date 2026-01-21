Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.01.2026
В Венесуэлу поступили 300 миллионов долларов от продажи нефти
В Венесуэлу поступили 300 миллионов долларов от продажи нефти - 21.01.2026, ПРАЙМ
В Венесуэлу поступили 300 миллионов долларов от продажи нефти
В Венесуэлу поступили 300 миллионов долларов от продажи нефти, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес. | 21.01.2026, ПРАЙМ
МЕХИКО, 21 янв - ПРАЙМ. В Венесуэлу поступили 300 миллионов долларов от продажи нефти, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес. "В страну поступили средства от продажи нефти, из первых 500 миллионов уже поступили 300 миллионов", - заявила Родригес, выступая в экономической зоне Социалистической коммуны имени Уго Салы, встречу транслировал телеканал VTV. По её словам, полученные средства будут направлены на финансирование доходов работников и защиту их покупательной способности от инфляции и негативных колебаний валютного рынка. Родригес уточнила, что первые поступившие средства будут использованы через валютный рынок Венесуэлы с участием национальной банковской системы и Центрального банка страны. Глава государства не уточнила происхождение поступивших средств или направление экспорта, в рамках которых были получены нефтяные доходы. Также она не пояснила, к какому именно периоду или договорённостям относится общий объём в 500 миллионов долларов. Издание Semafor со ссылкой на чиновников американского правительства ранее сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа хранит основную часть в 500 миллионов долларов, полученных от первой продажи венесуэльской нефти, на счету в Катаре. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на неназванное американское официальное лицо передало, что США планируют осуществить новые продажи венесуэльской нефти в ближайшие дни и недели. Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
05:25 21.01.2026
 
В Венесуэлу поступили 300 миллионов долларов от продажи нефти

Омбудсмен Родригес: в Венесуэлу поступили 300 миллионов долларов от продажи нефти

МЕХИКО, 21 янв - ПРАЙМ. В Венесуэлу поступили 300 миллионов долларов от продажи нефти, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.
"В страну поступили средства от продажи нефти, из первых 500 миллионов уже поступили 300 миллионов", - заявила Родригес, выступая в экономической зоне Социалистической коммуны имени Уго Салы, встречу транслировал телеканал VTV.
По её словам, полученные средства будут направлены на финансирование доходов работников и защиту их покупательной способности от инфляции и негативных колебаний валютного рынка. Родригес уточнила, что первые поступившие средства будут использованы через валютный рынок Венесуэлы с участием национальной банковской системы и Центрального банка страны.
Глава государства не уточнила происхождение поступивших средств или направление экспорта, в рамках которых были получены нефтяные доходы. Также она не пояснила, к какому именно периоду или договорённостям относится общий объём в 500 миллионов долларов.
Издание Semafor со ссылкой на чиновников американского правительства ранее сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа хранит основную часть в 500 миллионов долларов, полученных от первой продажи венесуэльской нефти, на счету в Катаре. Позднее агентство Рейтер со ссылкой на неназванное американское официальное лицо передало, что США планируют осуществить новые продажи венесуэльской нефти в ближайшие дни и недели.
Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
 
Заголовок открываемого материала