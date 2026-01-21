https://1prime.ru/20260121/vsu-866772895.html
Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на Кубани после атаки ВСУ
2026-01-21T23:22+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов на Кубани после атаки ВСУ, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Сейчас на территории терминалов - пожар, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
