Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на Кубани после атаки ВСУ - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260121/vsu-866772895.html
Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на Кубани после атаки ВСУ
Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на Кубани после атаки ВСУ - 21.01.2026, ПРАЙМ
Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на Кубани после атаки ВСУ
Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов на Кубани после атаки ВСУ, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:22+0300
2026-01-21T23:22+0300
спецоперация на украине
нефть
россия
кубань
всу
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/76259/28/762592822_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_74e34a9725111a7df38e0400980fda40.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов на Кубани после атаки ВСУ, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Сейчас на территории терминалов - пожар, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20260121/adygeya-866744499.html
кубань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76259/28/762592822_170:0:2830:1995_1920x0_80_0_0_402ea009a627b057cbdd6a3be7245c09.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, кубань, всу, мчс
Спецоперация на Украине, Нефть, РОССИЯ, КУБАНЬ, ВСУ, МЧС
23:22 21.01.2026
 
Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на Кубани после атаки ВСУ

Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту на Кубани после атаки ВСУ

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкРезервуар
Резервуар - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Резервуар . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов на Кубани после атаки ВСУ, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Сейчас на территории терминалов - пожар, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Автомобиль скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
В Адыгее 13 человек пострадали при атаке БПЛА
Вчера, 11:19
 
Спецоперация на УкраинеНефтьРОССИЯКУБАНЬВСУМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала