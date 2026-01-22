Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названо число легковушек, купленных в 2025 году у ушедших брендов - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/avtostat-866788037.html
Названо число легковушек, купленных в 2025 году у ушедших брендов
Названо число легковушек, купленных в 2025 году у ушедших брендов - 22.01.2026, ПРАЙМ
Названо число легковушек, купленных в 2025 году у ушедших брендов
Россияне в 2025 году купили 130 тысяч новых легковых автомобилей брендов, официально ушедших из страны, это примерно 10% рынка в данном сегменте, сообщил... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T12:17+0300
2026-01-22T12:17+0300
бизнес
россия
toyota
bmw
kia
toyota camry
bmw x5
https://cdnn.1prime.ru/img/82911/60/829116004_0:0:3141:1766_1920x0_80_0_0_83da8f3b0303ea1a76735d393416cc1f.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году купили 130 тысяч новых легковых автомобилей брендов, официально ушедших из страны, это примерно 10% рынка в данном сегменте, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. Продажи новых легковушек в России в минувшем году сократились на 15,6% и составили 1,3 миллиона единиц, сообщал в декабре "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "Четыре года назад в Россию прекратили поставлять автомобили глобальные бренды… Тем не менее не все российские покупатели мечтают о китайских автомобилях. В прошлом году каждый десятый новый автомобиль (130 тысяч штук) можно отнести к "глобальной альтернативе", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Самой популярной маркой, не представленной в России официально, в минувшем году стала японская Toyota. За год ее продажи выросли на 40% - до 29 144 штук. Второе место у немецкой BMW, чьи продажи выросли на 41% и составили 16 742 штуки. В топ-5 также вошли корейская KIA (10 181 штука), немецкий Mercedes-Benz (9 430 штук) и корейский Hyundai (8 745 штук). Целиков отмечает, что у корейских брендов динамика продаж отрицательная (-39% и -41% соответственно), а немецкий премиальный бренд вырос на 35%. В десятку лидеров попали также немецки Volkswagen (7 812 штук), японская Mazda (6 907 штук), чешская Skoda (5 951 штука), японский Lexus (4 875 штук) и немецкая Audi (4 556 штук). "Пожалуй, это топ-10 самых сильных автомобильных брендов в умах россиян… Но есть один нюанс. Почти половина из этих автомобилей глобальных брендов (49,1%) была произведена в Китае", - отметил аналитик.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82911/60/829116004_392:0:2747:1766_1920x0_80_0_0_dda02b7a5219f1f0988c685074085b2e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, toyota, bmw, kia, toyota camry, bmw x5
Бизнес, РОССИЯ, Toyota, BMW, Kia, Toyota Camry, BMW X5
12:17 22.01.2026
 
Названо число легковушек, купленных в 2025 году у ушедших брендов

Каждый десятый новый автомобиль, купленный в РФ в 2025 году, был от ушедших брендов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры номиналом 2000 рублей
Денежные купюры номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Денежные купюры номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году купили 130 тысяч новых легковых автомобилей брендов, официально ушедших из страны, это примерно 10% рынка в данном сегменте, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
Продажи новых легковушек в России в минувшем году сократились на 15,6% и составили 1,3 миллиона единиц, сообщал в декабре "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).
"Четыре года назад в Россию прекратили поставлять автомобили глобальные бренды… Тем не менее не все российские покупатели мечтают о китайских автомобилях. В прошлом году каждый десятый новый автомобиль (130 тысяч штук) можно отнести к "глобальной альтернативе", - написал Целиков в своем Telegram-канале.
Самой популярной маркой, не представленной в России официально, в минувшем году стала японская Toyota. За год ее продажи выросли на 40% - до 29 144 штук. Второе место у немецкой BMW, чьи продажи выросли на 41% и составили 16 742 штуки.
В топ-5 также вошли корейская KIA (10 181 штука), немецкий Mercedes-Benz (9 430 штук) и корейский Hyundai (8 745 штук). Целиков отмечает, что у корейских брендов динамика продаж отрицательная (-39% и -41% соответственно), а немецкий премиальный бренд вырос на 35%.
В десятку лидеров попали также немецки Volkswagen (7 812 штук), японская Mazda (6 907 штук), чешская Skoda (5 951 штука), японский Lexus (4 875 штук) и немецкая Audi (4 556 штук).
"Пожалуй, это топ-10 самых сильных автомобильных брендов в умах россиян… Но есть один нюанс. Почти половина из этих автомобилей глобальных брендов (49,1%) была произведена в Китае", - отметил аналитик.
 
БизнесРОССИЯToyotaBMWKiaToyota CamryBMW X5
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала