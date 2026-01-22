Названо число легковушек, купленных в 2025 году у ушедших брендов

https://1prime.ru/20260122/avtostat-866788037.html
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году купили 130 тысяч новых легковых автомобилей брендов, официально ушедших из страны, это примерно 10% рынка в данном сегменте, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. Продажи новых легковушек в России в минувшем году сократились на 15,6% и составили 1,3 миллиона единиц, сообщал в декабре "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "Четыре года назад в Россию прекратили поставлять автомобили глобальные бренды… Тем не менее не все российские покупатели мечтают о китайских автомобилях. В прошлом году каждый десятый новый автомобиль (130 тысяч штук) можно отнести к "глобальной альтернативе", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Самой популярной маркой, не представленной в России официально, в минувшем году стала японская Toyota. За год ее продажи выросли на 40% - до 29 144 штук. Второе место у немецкой BMW, чьи продажи выросли на 41% и составили 16 742 штуки. В топ-5 также вошли корейская KIA (10 181 штука), немецкий Mercedes-Benz (9 430 штук) и корейский Hyundai (8 745 штук). Целиков отмечает, что у корейских брендов динамика продаж отрицательная (-39% и -41% соответственно), а немецкий премиальный бренд вырос на 35%. В десятку лидеров попали также немецки Volkswagen (7 812 штук), японская Mazda (6 907 штук), чешская Skoda (5 951 штука), японский Lexus (4 875 штук) и немецкая Audi (4 556 штук). "Пожалуй, это топ-10 самых сильных автомобильных брендов в умах россиян… Но есть один нюанс. Почти половина из этих автомобилей глобальных брендов (49,1%) была произведена в Китае", - отметил аналитик.
