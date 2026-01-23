https://1prime.ru/20260123/avia-866848284.html

Red Wings подтвердила отмену рейсов в Таиланд

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") подтвердила РИА Новости отмену рейсов и пересмотр полетной программы в Таиланд. Ранее об отмене рейсов авиакомпании на Пхукет сообщали в АТОР. "В декабре авиакомпания пересмотрела чартерную программу рейсов на Пхукет. Принято решение об отмене полётов из ряда городов до завершения программы: из Москвы — с 22 января, из Сочи — с 25 января, из Екатеринбурга — с 23 января", - рассказали в Red Wings. Авиакомпания заблаговременно уведомила туроператоров об изменениях в своей полетной программе, подчеркнули в авиакомпании. У путешественников будет возможность улететь рейсами других авиаперевозчиков.

