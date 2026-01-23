https://1prime.ru/20260123/avia-866848284.html
Red Wings подтвердила отмену рейсов в Таиланд
Red Wings подтвердила отмену рейсов в Таиланд - 23.01.2026, ПРАЙМ
Red Wings подтвердила отмену рейсов в Таиланд
Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") подтвердила РИА Новости отмену рейсов и пересмотр полетной программы в Таиланд. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T21:45+0300
2026-01-23T21:45+0300
2026-01-23T21:45+0300
бизнес
туризм
пхукет
таиланд
москва
атор
red wings
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866716510_0:59:3236:1879_1920x0_80_0_0_d512a9d23cbd9958746accd08ddaa028.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") подтвердила РИА Новости отмену рейсов и пересмотр полетной программы в Таиланд. Ранее об отмене рейсов авиакомпании на Пхукет сообщали в АТОР. "В декабре авиакомпания пересмотрела чартерную программу рейсов на Пхукет. Принято решение об отмене полётов из ряда городов до завершения программы: из Москвы — с 22 января, из Сочи — с 25 января, из Екатеринбурга — с 23 января", - рассказали в Red Wings. Авиакомпания заблаговременно уведомила туроператоров об изменениях в своей полетной программе, подчеркнули в авиакомпании. У путешественников будет возможность улететь рейсами других авиаперевозчиков.
https://1prime.ru/20260123/samolet-866824237.html
пхукет
таиланд
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866716510_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_eaf3a56c8270c2d64ee95e5b426e5c45.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, пхукет, таиланд, москва, атор, red wings
Бизнес, Туризм, ПХУКЕТ, ТАИЛАНД, МОСКВА, АТОР, Red Wings
Red Wings подтвердила отмену рейсов в Таиланд
Авиакомпания Red Wings подтвердила отмену рейсов и пересмотр полетной программы в Таиланд