Red Wings подтвердила отмену рейсов в Таиланд
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") подтвердила РИА Новости отмену рейсов и пересмотр полетной программы в Таиланд. Ранее об отмене рейсов авиакомпании на Пхукет сообщали в АТОР. "В декабре авиакомпания пересмотрела чартерную программу рейсов на Пхукет. Принято решение об отмене полётов из ряда городов до завершения программы: из Москвы — с 22 января, из Сочи — с 25 января, из Екатеринбурга — с 23 января", - рассказали в Red Wings. Авиакомпания заблаговременно уведомила туроператоров об изменениях в своей полетной программе, подчеркнули в авиакомпании. У путешественников будет возможность улететь рейсами других авиаперевозчиков.
21:45 23.01.2026
 
Red Wings подтвердила отмену рейсов в Таиланд

Авиакомпания Red Wings подтвердила отмену рейсов и пересмотр полетной программы в Таиланд

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") подтвердила РИА Новости отмену рейсов и пересмотр полетной программы в Таиланд.
Ранее об отмене рейсов авиакомпании на Пхукет сообщали в АТОР.
"В декабре авиакомпания пересмотрела чартерную программу рейсов на Пхукет. Принято решение об отмене полётов из ряда городов до завершения программы: из Москвы — с 22 января, из Сочи — с 25 января, из Екатеринбурга — с 23 января", - рассказали в Red Wings.
Авиакомпания заблаговременно уведомила туроператоров об изменениях в своей полетной программе, подчеркнули в авиакомпании. У путешественников будет возможность улететь рейсами других авиаперевозчиков.
Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, приземлился в Ланьчжоу
