WPIC дал прогноз по производству палладия в России в 2026-2030 годах - 23.01.2026
WPIC дал прогноз по производству палладия в России в 2026-2030 годах
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия в текущем году останется мировым лидером по производству палладия с объемом в 84,1 тонны, как и в прошлом, такие же объемы производства сохранятся и в 2026-2030 годах, прогнозирует Всемирный совет инвестиций в платину (World Platinum Investment Council, WPIC). Так, согласно оценкам аналитиков совета, Россия по итогам прошлого года - мировой лидер по производству палладия с объемом в 84,1 тонны (2 703 килоунции), аналогичный прогноз эксперты делают на 2026-2030 годы. В 2024 году производство палладия в РФ составило 85,9 тонны, а в 2023 году - 83,7 тонны. Второй по объемам производства палладия стала ЮАР: по оценкам аналитиков, производство в стране в 2025 году составило 76,8 тонны (2 468 килоунций), а в 2026 году - снизится до 73,3 тонны (2 356 килоунций). В последующие годы прогнозируется постепенный рост производства до 76,7 тонны (2 446 килоунций) к 2030 году. Производство палладия в странах Северной Америки в текущем году составит 17,8 тонны (573 килоунций), а к 2028-2030 годам сократится до 13,3 тонны. В Зимбабве в этом году оно достигнет 13,7 тонны (449 килоунций), но в 2027 сократится до 13,8 тонны, а в 2028-2030 годах - до 13,7 тонны. Суммарный объем мирового предложения палладия по итогам текущего года WPIC ожидает на уровне 299,1 тонны (9 585 килоунций) - включая производство (196,4 тонны) и переработку (101,7 тонны). По итогам прошлого года оно составило 291,4 тонны, по оценкам аналитиков. В совете ожидают, что в предстоящие годы предложение палладия превысит спрос: в 2026 году на 7,5 тонны, в 2027 году - на 9,8 тонны, в 2028 году - на 12 тонн, в 2029-2030 годах - на 14,9 тонны.
13:48 23.01.2026
 
WPIC дал прогноз по производству палладия в России в 2026-2030 годах

WPIC: Россия останется мировым лидером по производству палладия в 2026-2030 годах

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСлиток палладия
Слиток палладия - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Слиток палладия. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия в текущем году останется мировым лидером по производству палладия с объемом в 84,1 тонны, как и в прошлом, такие же объемы производства сохранятся и в 2026-2030 годах, прогнозирует Всемирный совет инвестиций в платину (World Platinum Investment Council, WPIC).
Так, согласно оценкам аналитиков совета, Россия по итогам прошлого года - мировой лидер по производству палладия с объемом в 84,1 тонны (2 703 килоунции), аналогичный прогноз эксперты делают на 2026-2030 годы. В 2024 году производство палладия в РФ составило 85,9 тонны, а в 2023 году - 83,7 тонны.
Второй по объемам производства палладия стала ЮАР: по оценкам аналитиков, производство в стране в 2025 году составило 76,8 тонны (2 468 килоунций), а в 2026 году - снизится до 73,3 тонны (2 356 килоунций). В последующие годы прогнозируется постепенный рост производства до 76,7 тонны (2 446 килоунций) к 2030 году.
Производство палладия в странах Северной Америки в текущем году составит 17,8 тонны (573 килоунций), а к 2028-2030 годам сократится до 13,3 тонны. В Зимбабве в этом году оно достигнет 13,7 тонны (449 килоунций), но в 2027 сократится до 13,8 тонны, а в 2028-2030 годах - до 13,7 тонны.
Суммарный объем мирового предложения палладия по итогам текущего года WPIC ожидает на уровне 299,1 тонны (9 585 килоунций) - включая производство (196,4 тонны) и переработку (101,7 тонны). По итогам прошлого года оно составило 291,4 тонны, по оценкам аналитиков.
В совете ожидают, что в предстоящие годы предложение палладия превысит спрос: в 2026 году на 7,5 тонны, в 2027 году - на 9,8 тонны, в 2028 году - на 12 тонн, в 2029-2030 годах - на 14,9 тонны.
Экономика Бизнес Промышленность РФ ЮАР ЗИМБАБВЕ WPIC палладий
 
 
Заголовок открываемого материала