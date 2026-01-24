Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ливия рассчитывает увеличить добычу нефти до 850 тысяч баррелей в сутки - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260124/liviya-866864368.html
Ливия рассчитывает увеличить добычу нефти до 850 тысяч баррелей в сутки
Ливия рассчитывает увеличить добычу нефти до 850 тысяч баррелей в сутки - 24.01.2026, ПРАЙМ
Ливия рассчитывает увеличить добычу нефти до 850 тысяч баррелей в сутки
Ливия планирует увеличить добычу нефти до 850 тысяч баррелей в сутки, что принесет государству чистый доход в размере более 376 миллиардов долларов, сообщило... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T17:17+0300
2026-01-24T17:17+0300
энергетика
нефть
ливия
totalenergies
conocophillips
chevron
https://cdnn.1prime.ru/img/82898/80/828988080_0:0:4196:2361_1920x0_80_0_0_b59165ab67d6cc26b854ce1a7a595601.jpg
БЕЙРУТ, 24 янв - ПРАЙМ. Ливия планирует увеличить добычу нефти до 850 тысяч баррелей в сутки, что принесет государству чистый доход в размере более 376 миллиардов долларов, сообщило ливийское правительство. Как стало известно ранее, ливийская компания Waha Oil подписала соглашение о разработке месторождений сроком на 25 лет с французской TotalEnergies и американской ConocoPhillips, объем инвестиций превысит 20 миллиардов долларов. "Цель - увеличить добычу на дополнительные мощности до 850 тысяч баррелей в сутки, с ожидаемыми чистыми доходами государства более 376 миллиардов долларов. Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании с американской компанией Chevron и меморандум о сотрудничестве с министерством нефти Арабской Республики Египет", - говорится в заявлении правительства.
https://1prime.ru/20260124/minenergo-866857835.html
ливия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82898/80/828988080_0:0:3760:2820_1920x0_80_0_0_55a2b45a0f1e90603d62074a1956de8f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ливия, totalenergies, conocophillips, chevron
Энергетика, Нефть, ЛИВИЯ, TotalEnergies, ConocoPhillips, Chevron
17:17 24.01.2026
 
Ливия рассчитывает увеличить добычу нефти до 850 тысяч баррелей в сутки

Ливия рассчитывает увеличить добычу нефти до 850 тыс баррелей в сутки и получить $376 млрд

© AFP / Abdullah DomaНефтяное месторождение в Ливии
Нефтяное месторождение в Ливии - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Нефтяное месторождение в Ливии. Архивное фото
© AFP / Abdullah Doma
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 24 янв - ПРАЙМ. Ливия планирует увеличить добычу нефти до 850 тысяч баррелей в сутки, что принесет государству чистый доход в размере более 376 миллиардов долларов, сообщило ливийское правительство.
Как стало известно ранее, ливийская компания Waha Oil подписала соглашение о разработке месторождений сроком на 25 лет с французской TotalEnergies и американской ConocoPhillips, объем инвестиций превысит 20 миллиардов долларов.
"Цель - увеличить добычу на дополнительные мощности до 850 тысяч баррелей в сутки, с ожидаемыми чистыми доходами государства более 376 миллиардов долларов. Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании с американской компанией Chevron и меморандум о сотрудничестве с министерством нефти Арабской Республики Египет", - говорится в заявлении правительства.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Минэнерго рекомендовало проработать меры господдержки малых нефтяников
08:13
 
ЭнергетикаНефтьЛИВИЯTotalEnergiesConocoPhillipsChevron
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала