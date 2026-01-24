https://1prime.ru/20260124/liviya-866864368.html
Ливия рассчитывает увеличить добычу нефти до 850 тысяч баррелей в сутки
2026-01-24T17:17+0300
БЕЙРУТ, 24 янв - ПРАЙМ. Ливия планирует увеличить добычу нефти до 850 тысяч баррелей в сутки, что принесет государству чистый доход в размере более 376 миллиардов долларов, сообщило ливийское правительство. Как стало известно ранее, ливийская компания Waha Oil подписала соглашение о разработке месторождений сроком на 25 лет с французской TotalEnergies и американской ConocoPhillips, объем инвестиций превысит 20 миллиардов долларов. "Цель - увеличить добычу на дополнительные мощности до 850 тысяч баррелей в сутки, с ожидаемыми чистыми доходами государства более 376 миллиардов долларов. Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании с американской компанией Chevron и меморандум о сотрудничестве с министерством нефти Арабской Республики Египет", - говорится в заявлении правительства.
