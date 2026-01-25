https://1prime.ru/20260125/ukrainskiy-866892077.html

Документ о гарантиях безопасности полностью готов, заявил Зеленский

МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США готов на 100 процентов. "Что касается гарантий безопасности, конкретных, они дают возможность определить конкретные даты окончания этой войны... Для нас гарантии безопасности с США, документ готов на 100%, ожидаем от партнеров готовности, когда и где его подпишем. Потом документ пройдет ратификацию в Конгрессе США и Верховной раде", - сказал Зеленский. В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.

