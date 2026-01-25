Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Документ о гарантиях безопасности полностью готов, заявил Зеленский - 25.01.2026
Спецоперация на Украине
Документ о гарантиях безопасности полностью готов, заявил Зеленский
Документ о гарантиях безопасности полностью готов, заявил Зеленский - 25.01.2026, ПРАЙМ
Документ о гарантиях безопасности полностью готов, заявил Зеленский
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким заявил, что документ о... | 25.01.2026, ПРАЙМ
спецоперация на украине
украина
сша
европа
владимир зеленский
гитанас науседа
кароль навроцкий
в мире
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США готов на 100 процентов. "Что касается гарантий безопасности, конкретных, они дают возможность определить конкретные даты окончания этой войны... Для нас гарантии безопасности с США, документ готов на 100%, ожидаем от партнеров готовности, когда и где его подпишем. Потом документ пройдет ратификацию в Конгрессе США и Верховной раде", - сказал Зеленский. В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
украина, сша, европа, владимир зеленский, гитанас науседа, кароль навроцкий, в мире
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, Кароль Навроцкий, В мире
Документ о гарантиях безопасности полностью готов, заявил Зеленский

Зеленский: документ о гарантиях безопасности для Украины готов на 100%

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США готов на 100 процентов.
"Что касается гарантий безопасности, конкретных, они дают возможность определить конкретные даты окончания этой войны... Для нас гарантии безопасности с США, документ готов на 100%, ожидаем от партнеров готовности, когда и где его подпишем. Потом документ пройдет ратификацию в Конгрессе США и Верховной раде", - сказал Зеленский.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Зеленский рассказал подробности переговоров в ОАЭ
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАЕВРОПАВладимир ЗеленскийГитанас НауседаКароль НавроцкийВ мире
 
 
