Электромобилям нашли замену: в мире резко дорожает один металл

МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Ушедший в историю 2025 год запомнился более чем двухкратным подорожанием палладия: если в начале января он стоил 909,5 тысяч долларов за тройскую унцию, то в конце декабря цена на на NYMEX приблизилась к 2,080 тысячам долларов, опровергая ранее неоднократно звучавшие прогнозы чуть-ли не о скорой смерти мирового рынка палладия.Долгое время считалось, что спрос на палладий будет сокращаться под влиянием спада производства легковых и грузовых машин, оснащенных двигателями внутреннего сгорания (там стоят палладиевые катализаторы для нейтрализации вредных выбросов) и увеличения выпуска электромобилей.Анализ развития глобального рынка палладия позволяет выявить тенденции, свидетельствующие как раз об обратном. Прежде всего надо принять во внимание динамику добычи рудного сырья и выплавку из него чистого металла. Согласно информации Геологической службы США, в 2024 году она снизилась на 8,6% до 190 тонн (в пересчете на палладий). В долгосрочном же плане заметна пробуксовка ее подъема – за период с 2000 по 2024 год она выросла лишь на 11,7%.Столь противоречивая ситуация обусловлена уменьшением добычи палладиевого сырья в США, Канаде, ЮАР и Зимбабве. Причина – истощение разрабатываемых месторождений и отсутствие освоения новых (за последние десять лет не было введено в эксплуатацию ни одного). Кроме того, периодически случаются сбои и аварии в системах энергоснабжения рудников. В результате стагнация производства палладия проявится в отчетности ключевых компаний из вышеперечисленных стран по итогам 2025 года – Sibanye-Stillwater, Impala Platinum и др.Россия же, напротив, добычу руд не уменьшала, предпочитая корректировать объемы выпуска металла и его поставок на мировой рынок для поддержания цен на приемлемом уровне.Помимо сложностей с производством палладия, в 2025 году случились изменения в выпуске автомобилей. В США президент Дональд Трамп сразу после победы на выборах пошел на отмену курса своего предшественника, направленную на максимальную электрификацию американского автопрома – было прекращено финансирование формирования сети зарядных станций по всей стране, отменены налоговые льготы, прекратилось действие национальных стандартов экономии топлива.Затем правительство Китая убрало электромобили из списка стратегических направлений, зафиксированных в плане развития на 2026-2030 годы. На практике это означает свертывание государственных субсидий для производителей и налоговых преференций для покупателей электромобилей.Наконец, под занавес 2025 года Европейская комиссия заявила о фактическом отказе от запрета на эксплуатацию машин с двигателями внутреннего сгорания. Вместо этого она потребовала от выпускающих их предприятий обеспечить сокращение выбросов из выхлопных труб на 90%.Впрочем, еще до 2025 года стало ясно, что электромобили обладают высокой стоимостью и ограниченным запасом хода, а степень зрелости зарядной инфраструктуры сильно разнится по странам. Даже в Европейском Союзе перезарядить аккумуляторы на каждом углу не получится. Кроме того, набирают популярность гибридные машины, способные переключаться на бензин, если зарядки рядом нет. Как следствие, Volkswagen, Audi, Porshe, Ford и иные автогиганты стали прекращать программы разработки и производства электромобилей.На фоне трудностей с выпуском палладия и кардинальными преобразованиями в автомобилестроении усилился спрос на металл со стороны частных инвесторов, желавших защититься от ослабления доллара и уменьшения доходности облигаций.Параллельно реанимируется идея водородной энергетики, находившаяся в тени в 2022-2024 годах. Всех опережает Китай – там в декабре заработала первая в мире турбина на водороде мощностью 30 МВт. Пекин делает ставку на генерацию водорода за счет солнечной и ветровой электроэнергии, его сжижение и сжигание на электростанциях, производство и применение водородных автомобилей и поездов. По имеющимся данным, потребление водорода в стране в 2030 году может превысить 37 миллионов тонн.Не случайно в ноябре 2025 года Guangzhou Futures Exchange запустила сделки с фьючерсными контрактами на палладий, отражая стремление КНР к доминированию на его рынке. С помощью его биржевой торговли она надеется привлечь к себе больше производителей и потребителей, стремясь выбить почву из-под ног London Bullion Market Association (главная на планете биржевая площадка по совершению операций с драгоценными металлами) и посильнее влиять на формирование цен на металл.В декабре президент "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил организовать на Ближнем Востоке биржу для сделок с платиноидами, включая и палладий. Столь необычная идея имеет под собой здравую почву: Ближний Восток – не только центр международной торговли драгоценными металлами, но и регион с растущим вниманиями к возможностям водородной энергетики – у Саудовской Аравии, Омана и Катара есть в отношении нее далеко идущие планы.Для водородной энергетики критически важно применение палладия благодаря его способности впитывать водород в 900 раз больше своего объема. Ведущие научные центры ведут активные исследования по использованию палладия для выработки водорода и созданию топливных элементов.Поэтому вышеперечисленные тенденции означают формирование дефицита палладия, способного в 2026 году достигнуть 6-15 тонн, и его подорожание до 2,5 тысяч долларов за тройскую унцию.Автор - промышленный эксперт Леонид Хазанов

мнения аналитиков, палладий, сша, китай, ближний восток, nymex, дональд трамп, volkswagen, владимир потанин, audi