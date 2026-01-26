Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Электромобилям нашли замену: в мире резко дорожает один металл - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/palladiy-866788520.html
Электромобилям нашли замену: в мире резко дорожает один металл
Электромобилям нашли замену: в мире резко дорожает один металл - 26.01.2026, ПРАЙМ
Электромобилям нашли замену: в мире резко дорожает один металл
Ушедший в историю 2025 год запомнился более чем двухкратным подорожанием палладия: если в начале января он стоил 909,5 тысяч долларов за тройскую унцию, то в... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T05:05+0300
2026-01-26T05:05+0300
мнения аналитиков
палладий
сша
китай
ближний восток
nymex
дональд трамп
volkswagen
владимир потанин
audi
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866788520.jpg?1769393102
МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Ушедший в историю 2025 год запомнился более чем двухкратным подорожанием палладия: если в начале января он стоил 909,5 тысяч долларов за тройскую унцию, то в конце декабря цена на на NYMEX приблизилась к 2,080 тысячам долларов, опровергая ранее неоднократно звучавшие прогнозы чуть-ли не о скорой смерти мирового рынка палладия.Долгое время считалось, что спрос на палладий будет сокращаться под влиянием спада производства легковых и грузовых машин, оснащенных двигателями внутреннего сгорания (там стоят палладиевые катализаторы для нейтрализации вредных выбросов) и увеличения выпуска электромобилей.Анализ развития глобального рынка палладия позволяет выявить тенденции, свидетельствующие как раз об обратном. Прежде всего надо принять во внимание динамику добычи рудного сырья и выплавку из него чистого металла. Согласно информации Геологической службы США, в 2024 году она снизилась на 8,6% до 190 тонн (в пересчете на палладий). В долгосрочном же плане заметна пробуксовка ее подъема – за период с 2000 по 2024 год она выросла лишь на 11,7%.Столь противоречивая ситуация обусловлена уменьшением добычи палладиевого сырья в США, Канаде, ЮАР и Зимбабве. Причина – истощение разрабатываемых месторождений и отсутствие освоения новых (за последние десять лет не было введено в эксплуатацию ни одного). Кроме того, периодически случаются сбои и аварии в системах энергоснабжения рудников. В результате стагнация производства палладия проявится в отчетности ключевых компаний из вышеперечисленных стран по итогам 2025 года – Sibanye-Stillwater, Impala Platinum и др.Россия же, напротив, добычу руд не уменьшала, предпочитая корректировать объемы выпуска металла и его поставок на мировой рынок для поддержания цен на приемлемом уровне.Помимо сложностей с производством палладия, в 2025 году случились изменения в выпуске автомобилей. В США президент Дональд Трамп сразу после победы на выборах пошел на отмену курса своего предшественника, направленную на максимальную электрификацию американского автопрома – было прекращено финансирование формирования сети зарядных станций по всей стране, отменены налоговые льготы, прекратилось действие национальных стандартов экономии топлива.Затем правительство Китая убрало электромобили из списка стратегических направлений, зафиксированных в плане развития на 2026-2030 годы. На практике это означает свертывание государственных субсидий для производителей и налоговых преференций для покупателей электромобилей.Наконец, под занавес 2025 года Европейская комиссия заявила о фактическом отказе от запрета на эксплуатацию машин с двигателями внутреннего сгорания. Вместо этого она потребовала от выпускающих их предприятий обеспечить сокращение выбросов из выхлопных труб на 90%.Впрочем, еще до 2025 года стало ясно, что электромобили обладают высокой стоимостью и ограниченным запасом хода, а степень зрелости зарядной инфраструктуры сильно разнится по странам. Даже в Европейском Союзе перезарядить аккумуляторы на каждом углу не получится. Кроме того, набирают популярность гибридные машины, способные переключаться на бензин, если зарядки рядом нет. Как следствие, Volkswagen, Audi, Porshe, Ford и иные автогиганты стали прекращать программы разработки и производства электромобилей.На фоне трудностей с выпуском палладия и кардинальными преобразованиями в автомобилестроении усилился спрос на металл со стороны частных инвесторов, желавших защититься от ослабления доллара и уменьшения доходности облигаций.Параллельно реанимируется идея водородной энергетики, находившаяся в тени в 2022-2024 годах. Всех опережает Китай – там в декабре заработала первая в мире турбина на водороде мощностью 30 МВт. Пекин делает ставку на генерацию водорода за счет солнечной и ветровой электроэнергии, его сжижение и сжигание на электростанциях, производство и применение водородных автомобилей и поездов. По имеющимся данным, потребление водорода в стране в 2030 году может превысить 37 миллионов тонн.Не случайно в ноябре 2025 года Guangzhou Futures Exchange запустила сделки с фьючерсными контрактами на палладий, отражая стремление КНР к доминированию на его рынке. С помощью его биржевой торговли она надеется привлечь к себе больше производителей и потребителей, стремясь выбить почву из-под ног London Bullion Market Association (главная на планете биржевая площадка по совершению операций с драгоценными металлами) и посильнее влиять на формирование цен на металл.В декабре президент "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил организовать на Ближнем Востоке биржу для сделок с платиноидами, включая и палладий. Столь необычная идея имеет под собой здравую почву: Ближний Восток – не только центр международной торговли драгоценными металлами, но и регион с растущим вниманиями к возможностям водородной энергетики – у Саудовской Аравии, Омана и Катара есть в отношении нее далеко идущие планы.Для водородной энергетики критически важно применение палладия благодаря его способности впитывать водород в 900 раз больше своего объема. Ведущие научные центры ведут активные исследования по использованию палладия для выработки водорода и созданию топливных элементов.Поэтому вышеперечисленные тенденции означают формирование дефицита палладия, способного в 2026 году достигнуть 6-15 тонн, и его подорожание до 2,5 тысяч долларов за тройскую унцию.Автор - промышленный эксперт Леонид Хазанов
https://1prime.ru/20251222/palladiy-865810169.html
сша
китай
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Леонид Хазанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg
Леонид Хазанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, палладий, сша, китай, ближний восток, nymex, дональд трамп, volkswagen, владимир потанин, audi
Мнения аналитиков, палладий, США, КИТАЙ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, NYMEX, Дональд Трамп, Volkswagen, Владимир Потанин, Audi
05:05 26.01.2026
 
Электромобилям нашли замену: в мире резко дорожает один металл

Эксперт Хазанов: прогноз о забвении палладия не сбылся, он всем нужен и дорожает

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Промышленный эксперт Леонид Хазанов
Леонид Хазанов
Промышленный эксперт
Все материалы
МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Ушедший в историю 2025 год запомнился более чем двухкратным подорожанием палладия: если в начале января он стоил 909,5 тысяч долларов за тройскую унцию, то в конце декабря цена на на NYMEX приблизилась к 2,080 тысячам долларов, опровергая ранее неоднократно звучавшие прогнозы чуть-ли не о скорой смерти мирового рынка палладия.
Долгое время считалось, что спрос на палладий будет сокращаться под влиянием спада производства легковых и грузовых машин, оснащенных двигателями внутреннего сгорания (там стоят палладиевые катализаторы для нейтрализации вредных выбросов) и увеличения выпуска электромобилей.
Анализ развития глобального рынка палладия позволяет выявить тенденции, свидетельствующие как раз об обратном. Прежде всего надо принять во внимание динамику добычи рудного сырья и выплавку из него чистого металла. Согласно информации Геологической службы США, в 2024 году она снизилась на 8,6% до 190 тонн (в пересчете на палладий). В долгосрочном же плане заметна пробуксовка ее подъема – за период с 2000 по 2024 год она выросла лишь на 11,7%.
Столь противоречивая ситуация обусловлена уменьшением добычи палладиевого сырья в США, Канаде, ЮАР и Зимбабве. Причина – истощение разрабатываемых месторождений и отсутствие освоения новых (за последние десять лет не было введено в эксплуатацию ни одного). Кроме того, периодически случаются сбои и аварии в системах энергоснабжения рудников. В результате стагнация производства палладия проявится в отчетности ключевых компаний из вышеперечисленных стран по итогам 2025 года – Sibanye-Stillwater, Impala Platinum и др.
Производство палладия в Красноярске - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Стоимость палладия выросла почти до двух тысяч долларов впервые с 2022 года
22 декабря 2025, 18:19
Россия же, напротив, добычу руд не уменьшала, предпочитая корректировать объемы выпуска металла и его поставок на мировой рынок для поддержания цен на приемлемом уровне.
Помимо сложностей с производством палладия, в 2025 году случились изменения в выпуске автомобилей. В США президент Дональд Трамп сразу после победы на выборах пошел на отмену курса своего предшественника, направленную на максимальную электрификацию американского автопрома – было прекращено финансирование формирования сети зарядных станций по всей стране, отменены налоговые льготы, прекратилось действие национальных стандартов экономии топлива.
Затем правительство Китая убрало электромобили из списка стратегических направлений, зафиксированных в плане развития на 2026-2030 годы. На практике это означает свертывание государственных субсидий для производителей и налоговых преференций для покупателей электромобилей.
Наконец, под занавес 2025 года Европейская комиссия заявила о фактическом отказе от запрета на эксплуатацию машин с двигателями внутреннего сгорания. Вместо этого она потребовала от выпускающих их предприятий обеспечить сокращение выбросов из выхлопных труб на 90%.
Впрочем, еще до 2025 года стало ясно, что электромобили обладают высокой стоимостью и ограниченным запасом хода, а степень зрелости зарядной инфраструктуры сильно разнится по странам. Даже в Европейском Союзе перезарядить аккумуляторы на каждом углу не получится. Кроме того, набирают популярность гибридные машины, способные переключаться на бензин, если зарядки рядом нет. Как следствие, Volkswagen, Audi, Porshe, Ford и иные автогиганты стали прекращать программы разработки и производства электромобилей.
На фоне трудностей с выпуском палладия и кардинальными преобразованиями в автомобилестроении усилился спрос на металл со стороны частных инвесторов, желавших защититься от ослабления доллара и уменьшения доходности облигаций.
Параллельно реанимируется идея водородной энергетики, находившаяся в тени в 2022-2024 годах. Всех опережает Китай – там в декабре заработала первая в мире турбина на водороде мощностью 30 МВт. Пекин делает ставку на генерацию водорода за счет солнечной и ветровой электроэнергии, его сжижение и сжигание на электростанциях, производство и применение водородных автомобилей и поездов. По имеющимся данным, потребление водорода в стране в 2030 году может превысить 37 миллионов тонн.
Не случайно в ноябре 2025 года Guangzhou Futures Exchange запустила сделки с фьючерсными контрактами на палладий, отражая стремление КНР к доминированию на его рынке. С помощью его биржевой торговли она надеется привлечь к себе больше производителей и потребителей, стремясь выбить почву из-под ног London Bullion Market Association (главная на планете биржевая площадка по совершению операций с драгоценными металлами) и посильнее влиять на формирование цен на металл.
В декабре президент "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил организовать на Ближнем Востоке биржу для сделок с платиноидами, включая и палладий. Столь необычная идея имеет под собой здравую почву: Ближний Восток – не только центр международной торговли драгоценными металлами, но и регион с растущим вниманиями к возможностям водородной энергетики – у Саудовской Аравии, Омана и Катара есть в отношении нее далеко идущие планы.
Для водородной энергетики критически важно применение палладия благодаря его способности впитывать водород в 900 раз больше своего объема. Ведущие научные центры ведут активные исследования по использованию палладия для выработки водорода и созданию топливных элементов.
Поэтому вышеперечисленные тенденции означают формирование дефицита палладия, способного в 2026 году достигнуть 6-15 тонн, и его подорожание до 2,5 тысяч долларов за тройскую унцию.
Автор - промышленный эксперт Леонид Хазанов

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковпалладийСШАКИТАЙБЛИЖНИЙ ВОСТОКNYMEXДональд ТрампVolkswagenВладимир ПотанинAudi
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала