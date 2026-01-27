Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все 15 аэропортов отменили взимание платы за регистрацию пассажиров - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/aeroport-866932787.html
Все 15 аэропортов отменили взимание платы за регистрацию пассажиров
Все 15 аэропортов отменили взимание платы за регистрацию пассажиров - 27.01.2026, ПРАЙМ
Все 15 аэропортов отменили взимание платы за регистрацию пассажиров
Еще 10 российских аэропортов отменили взимание отдельной платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров после предупреждения Федеральной антимонопольной службы... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T10:18+0300
2026-01-27T10:18+0300
бизнес
россия
благовещенск
екатеринбург
краснодар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861473459_0:141:2749:1687_1920x0_80_0_0_f33539ae9060b38052f81336c299b3bf.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Еще 10 российских аэропортов отменили взимание отдельной платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), соответственно, все 15 операторов аэропортов устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщили в ведомстве. Ранее ФАС сообщала о выдаче предупреждений 15 российским аэропортам, которые неправомерно взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров. В середине января в ведомстве сообщили, что 5 из них уже отменили неправомерный тариф. "Еще 10 аэропортов исполнили выданные им предупреждения. Таким образом, все главные операторы устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства... ФАС России проводила анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров", - говорится в сообщении. Теперь тариф за регистрацию пассажиров не взимается и в аэропортах Благовещенска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары и Тобольска. Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, напомнили в ФАС, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф. Действия аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы для регистрации пассажиров содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора, сообщали ранее в службе.
https://1prime.ru/20260121/mintrans-866761377.html
благовещенск
екатеринбург
краснодар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861473459_156:0:2593:1828_1920x0_80_0_0_d418305218777b3676fac1e0a9dc1f11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, благовещенск, екатеринбург, краснодар
Бизнес, РОССИЯ, Благовещенск, ЕКАТЕРИНБУРГ, КРАСНОДАР
10:18 27.01.2026
 
Все 15 аэропортов отменили взимание платы за регистрацию пассажиров

Все 15 аэропортов по требованию ФАС отменили плату за регистрацию пассажиров

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Еще 10 российских аэропортов отменили взимание отдельной платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), соответственно, все 15 операторов аэропортов устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщили в ведомстве.
Ранее ФАС сообщала о выдаче предупреждений 15 российским аэропортам, которые неправомерно взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров. В середине января в ведомстве сообщили, что 5 из них уже отменили неправомерный тариф.
"Еще 10 аэропортов исполнили выданные им предупреждения. Таким образом, все главные операторы устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства... ФАС России проводила анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров", - говорится в сообщении.
Теперь тариф за регистрацию пассажиров не взимается и в аэропортах Благовещенска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары и Тобольска.
Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, напомнили в ФАС, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф. Действия аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы для регистрации пассажиров содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора, сообщали ранее в службе.
Здание министерства транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Минтранс ожидает, что покупатели на аэропорт "Домодедово" найдутся
21 января, 18:18
 
БизнесРОССИЯБлаговещенскЕКАТЕРИНБУРГКРАСНОДАР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала