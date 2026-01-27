https://1prime.ru/20260127/aeroport-866932787.html
Все 15 аэропортов отменили взимание платы за регистрацию пассажиров
Все 15 аэропортов отменили взимание платы за регистрацию пассажиров - 27.01.2026, ПРАЙМ
Все 15 аэропортов отменили взимание платы за регистрацию пассажиров
Еще 10 российских аэропортов отменили взимание отдельной платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров после предупреждения Федеральной антимонопольной службы... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T10:18+0300
2026-01-27T10:18+0300
2026-01-27T10:18+0300
бизнес
россия
благовещенск
екатеринбург
краснодар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861473459_0:141:2749:1687_1920x0_80_0_0_f33539ae9060b38052f81336c299b3bf.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Еще 10 российских аэропортов отменили взимание отдельной платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), соответственно, все 15 операторов аэропортов устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщили в ведомстве. Ранее ФАС сообщала о выдаче предупреждений 15 российским аэропортам, которые неправомерно взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров. В середине января в ведомстве сообщили, что 5 из них уже отменили неправомерный тариф. "Еще 10 аэропортов исполнили выданные им предупреждения. Таким образом, все главные операторы устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства... ФАС России проводила анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров", - говорится в сообщении. Теперь тариф за регистрацию пассажиров не взимается и в аэропортах Благовещенска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары и Тобольска. Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, напомнили в ФАС, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф. Действия аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы для регистрации пассажиров содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора, сообщали ранее в службе.
https://1prime.ru/20260121/mintrans-866761377.html
благовещенск
екатеринбург
краснодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861473459_156:0:2593:1828_1920x0_80_0_0_d418305218777b3676fac1e0a9dc1f11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, благовещенск, екатеринбург, краснодар
Бизнес, РОССИЯ, Благовещенск, ЕКАТЕРИНБУРГ, КРАСНОДАР
Все 15 аэропортов отменили взимание платы за регистрацию пассажиров
Все 15 аэропортов по требованию ФАС отменили плату за регистрацию пассажиров
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ.
Еще 10 российских аэропортов отменили взимание отдельной платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), соответственно, все 15 операторов аэропортов устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщили
в ведомстве.
Ранее ФАС сообщала о выдаче предупреждений 15 российским аэропортам, которые неправомерно взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров. В середине января в ведомстве сообщили, что 5 из них уже отменили неправомерный тариф.
"Еще 10 аэропортов исполнили выданные им предупреждения. Таким образом, все главные операторы устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства... ФАС России проводила анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров", - говорится в сообщении.
Теперь тариф за регистрацию пассажиров не взимается и в аэропортах Благовещенска
, Екатеринбурга
, Краснодара
, Нижнего Новгорода
, Нового Уренгоя
, Оренбурга
, Перми
, Петропавловска-Камчатского, Самары
и Тобольска.
Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, напомнили в ФАС, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф. Действия аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы для регистрации пассажиров содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора, сообщали ранее в службе.
Минтранс ожидает, что покупатели на аэропорт "Домодедово" найдутся