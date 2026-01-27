https://1prime.ru/20260127/aeroport-866932787.html

Все 15 аэропортов отменили взимание платы за регистрацию пассажиров

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Еще 10 российских аэропортов отменили взимание отдельной платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), соответственно, все 15 операторов аэропортов устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщили в ведомстве. Ранее ФАС сообщала о выдаче предупреждений 15 российским аэропортам, которые неправомерно взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров. В середине января в ведомстве сообщили, что 5 из них уже отменили неправомерный тариф. "Еще 10 аэропортов исполнили выданные им предупреждения. Таким образом, все главные операторы устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства... ФАС России проводила анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров", - говорится в сообщении. Теперь тариф за регистрацию пассажиров не взимается и в аэропортах Благовещенска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары и Тобольска. Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, напомнили в ФАС, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф. Действия аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы для регистрации пассажиров содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора, сообщали ранее в службе.

