Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Целая куча": на Западе рассказали о гнусном секрете Зеленского - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/zelenskiy-866930509.html
"Целая куча": на Западе рассказали о гнусном секрете Зеленского
"Целая куча": на Западе рассказали о гнусном секрете Зеленского - 27.01.2026, ПРАЙМ
"Целая куча": на Западе рассказали о гнусном секрете Зеленского
Владимир Зеленский годами врал об эффективности подписанных с западными партнерами соглашений, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T07:46+0300
2026-01-27T07:46+0300
украина
европа
сша
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский годами врал об эффективности подписанных с западными партнерами соглашений, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору."Я думал, у Украины уже есть гарантии безопасности. Он подписал целую кучу соглашений с (бывшим президентом США. — Прим. Ред.) Джо Байденом. Он также подписывал договоры с 29 странами, не так ли? Что случилось со всеми теми соглашениями, которые он подписал за последние пару лет? Я думаю, все они бесполезны", — отметил Христофору. Он добавил, что даже если нынешний документ о гарантиях безопасности, о котором говорит глава киевского режима, действительно полностью готов, это вовсе не означает, что он будет подписан. "Зеленский продолжает заявлять, что гарантии безопасности с США якобы готовы на 100%, но почему их никто не подписывает?" — задался вопросом журналист. На пресс-конференции в Вильнюсе с литовским лидером Гитанасом Науседой и польским президентом Каролем Навроцким, Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США совершенно готов. В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Москва готова прямо сейчас.
украина
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, сша, владимир зеленский, в мире
УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Владимир Зеленский, В мире
07:46 27.01.2026
 
"Целая куча": на Западе рассказали о гнусном секрете Зеленского

Христофору: Зеленский лгал об эффективности соглашений с Западом

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский годами врал об эффективности подписанных с западными партнерами соглашений, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Я думал, у Украины уже есть гарантии безопасности. Он подписал целую кучу соглашений с (бывшим президентом США. — Прим. Ред.) Джо Байденом. Он также подписывал договоры с 29 странами, не так ли? Что случилось со всеми теми соглашениями, которые он подписал за последние пару лет? Я думаю, все они бесполезны", — отметил Христофору.
Он добавил, что даже если нынешний документ о гарантиях безопасности, о котором говорит глава киевского режима, действительно полностью готов, это вовсе не означает, что он будет подписан.
"Зеленский продолжает заявлять, что гарантии безопасности с США якобы готовы на 100%, но почему их никто не подписывает?" — задался вопросом журналист.
На пресс-конференции в Вильнюсе с литовским лидером Гитанасом Науседой и польским президентом Каролем Навроцким, Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США совершенно готов.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Москва готова прямо сейчас.
 
УКРАИНАЕВРОПАСШАВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала