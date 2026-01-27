"Целая куча": на Западе рассказали о гнусном секрете Зеленского
Христофору: Зеленский лгал об эффективности соглашений с Западом
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский годами врал об эффективности подписанных с западными партнерами соглашений, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Я думал, у Украины уже есть гарантии безопасности. Он подписал целую кучу соглашений с (бывшим президентом США. — Прим. Ред.) Джо Байденом. Он также подписывал договоры с 29 странами, не так ли? Что случилось со всеми теми соглашениями, которые он подписал за последние пару лет? Я думаю, все они бесполезны", — отметил Христофору.
Он добавил, что даже если нынешний документ о гарантиях безопасности, о котором говорит глава киевского режима, действительно полностью готов, это вовсе не означает, что он будет подписан.
"Зеленский продолжает заявлять, что гарантии безопасности с США якобы готовы на 100%, но почему их никто не подписывает?" — задался вопросом журналист.
На пресс-конференции в Вильнюсе с литовским лидером Гитанасом Науседой и польским президентом Каролем Навроцким, Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США совершенно готов.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Москва готова прямо сейчас.