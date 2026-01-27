https://1prime.ru/20260127/zelenskiy-866930509.html

"Целая куча": на Западе рассказали о гнусном секрете Зеленского

"Целая куча": на Западе рассказали о гнусном секрете Зеленского - 27.01.2026, ПРАЙМ

"Целая куча": на Западе рассказали о гнусном секрете Зеленского

Владимир Зеленский годами врал об эффективности подписанных с западными партнерами соглашений, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T07:46+0300

2026-01-27T07:46+0300

2026-01-27T07:46+0300

украина

европа

сша

владимир зеленский

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский годами врал об эффективности подписанных с западными партнерами соглашений, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору."Я думал, у Украины уже есть гарантии безопасности. Он подписал целую кучу соглашений с (бывшим президентом США. — Прим. Ред.) Джо Байденом. Он также подписывал договоры с 29 странами, не так ли? Что случилось со всеми теми соглашениями, которые он подписал за последние пару лет? Я думаю, все они бесполезны", — отметил Христофору. Он добавил, что даже если нынешний документ о гарантиях безопасности, о котором говорит глава киевского режима, действительно полностью готов, это вовсе не означает, что он будет подписан. "Зеленский продолжает заявлять, что гарантии безопасности с США якобы готовы на 100%, но почему их никто не подписывает?" — задался вопросом журналист. На пресс-конференции в Вильнюсе с литовским лидером Гитанасом Науседой и польским президентом Каролем Навроцким, Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США совершенно готов. В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Москва готова прямо сейчас.

украина

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, сша, владимир зеленский, в мире