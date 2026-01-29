https://1prime.ru/20260129/irak-866985239.html
Ирак ведет переговоры с Chevron и "Лукойлом" по "Западной Курне-2"
2026-01-29T00:42+0300
ДОХА, 29 янв - ПРАЙМ. Министерство нефти Ирака ведет переговоры с американской нефтяной компанией Chevron и российской компанией "Лукойл" по передаче контракта на разработку и добычу нефти на месторождении "Западная Курна-2" при условии сохранения добычи в объеме 480 тысяч баррелей в сутки, сообщил иракскому телеканалу Rudaw глава министерства Хайян Абдель Гани.
"Министерство нефти и нефтяная компания Басры (Basra Oil Company) работают над двумя вариантами в связи с "Западной Курной-2". Первый вариант – переговоры с американской компанией Chevron и российской компанией "Лукойл" о передаче сервисного контракта компании Chevron, которая выразила желание это сделать и получила данные, касающиеся месторождения и сервисного контракта, а также провела прямые переговоры с "Лукойлом", - сказал министр.
Он добавил, что "переговоры по передаче контракта все еще продолжаются с учетом предоставления гарантии непрерывной добычи нефти на месторождении в объеме 480 тысяч баррелей в сутки".
Вторым вариантом Абдель Гани назвал "официальное принятие компанией Basra Oil Company месторождения от "Лукойл" согласно условиям контракта и договоренности между обеими сторонами".
Месторождение "Западная Курна-2" расположено в провинции Басра и является одним из крупнейших нефтяных месторождений в Ираке и мире. Масштабная разработка и добыча начались там в 2014 году. Российская компания "Лукойл" отвечала за разработку месторождения с 2008 года, но из-за введенных в прошлом году США санкций против "Лукойла" и его дочерних компаний решила отказаться от этого контракта.
