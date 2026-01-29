https://1prime.ru/20260129/toyota-866995667.html
Toyota сохранила мировое лидерство по продаже автомобилей
Toyota сохранила мировое лидерство по продаже автомобилей
2026-01-29T10:11+0300
ТОКИО, 29 янв - ПРАЙМ. Японская Toyota Motor обновила исторический рекорд мировых продаж, реализовав по итогам 2025 года более 11,3 миллиона автомобилей, компания шестой год подряд сохраняет статус крупнейшего автопроизводителя мира, несмотря на американские тарифные меры, свидетельствуют данные отчета автоконцерна, с которым ознакомилось РИА Новости. Так, совокупные продажи группы Toyota с учетом Daihatsu Motor и Hino Motors составили 11 миллионов 322 575 машин, что на 4,6% больше, чем годом ранее. Этот показатель превысил объёмы продаж немецкого концерна Volkswagen, который в 2025 году реализовал около 8,98 миллиона автомобилей, что позволило японской компании удержать мировое лидерство уже шестой год подряд. В частности, продажи группы на внутреннем рынке Японии превысили 1,5 миллиона автомобилей, превысив на 4,1% показатель 2024 года. Крупнейшим рынком Toyota за рубежом стали США, где было реализовано более 2,51 миллиона автомобилей, чему способствовал высокий спрос на гибридные модели даже на фоне тарифной политики администрации президента Дональда Трампа. В то же время, продажи группы на рынке Китая продемонстрировали рост лишь на 0,2%, достигнув отметки в примерно 1,78 миллиона автомобилей. Рост продаж был зафиксирован в 2025 году и для премиального бренда Lexus. Так, по всему миру было реализовано 882 231 автомобиль, что на 3,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
