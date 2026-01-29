Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Toyota сохранила мировое лидерство по продаже автомобилей - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/toyota-866995667.html
Toyota сохранила мировое лидерство по продаже автомобилей
Toyota сохранила мировое лидерство по продаже автомобилей - 29.01.2026, ПРАЙМ
Toyota сохранила мировое лидерство по продаже автомобилей
Японская Toyota Motor обновила исторический рекорд мировых продаж, реализовав по итогам 2025 года более 11,3 миллиона автомобилей, компания шестой год подряд... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T10:11+0300
2026-01-29T10:11+0300
бизнес
мировая экономика
япония
сша
китай
дональд трамп
toyota
volkswagen
lexus
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_0:19:3337:1896_1920x0_80_0_0_4ef8bde84b77f383e308208b4acf003a.jpg
ТОКИО, 29 янв - ПРАЙМ. Японская Toyota Motor обновила исторический рекорд мировых продаж, реализовав по итогам 2025 года более 11,3 миллиона автомобилей, компания шестой год подряд сохраняет статус крупнейшего автопроизводителя мира, несмотря на американские тарифные меры, свидетельствуют данные отчета автоконцерна, с которым ознакомилось РИА Новости. Так, совокупные продажи группы Toyota с учетом Daihatsu Motor и Hino Motors составили 11 миллионов 322 575 машин, что на 4,6% больше, чем годом ранее. Этот показатель превысил объёмы продаж немецкого концерна Volkswagen, который в 2025 году реализовал около 8,98 миллиона автомобилей, что позволило японской компании удержать мировое лидерство уже шестой год подряд. В частности, продажи группы на внутреннем рынке Японии превысили 1,5 миллиона автомобилей, превысив на 4,1% показатель 2024 года. Крупнейшим рынком Toyota за рубежом стали США, где было реализовано более 2,51 миллиона автомобилей, чему способствовал высокий спрос на гибридные модели даже на фоне тарифной политики администрации президента Дональда Трампа. В то же время, продажи группы на рынке Китая продемонстрировали рост лишь на 0,2%, достигнув отметки в примерно 1,78 миллиона автомобилей. Рост продаж был зафиксирован в 2025 году и для премиального бренда Lexus. Так, по всему миру было реализовано 882 231 автомобиль, что на 3,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
япония
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9abd055b9cea29e052a82d71433f217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, япония, сша, китай, дональд трамп, toyota, volkswagen, lexus, toyota camry, авто
Бизнес, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Toyota, Volkswagen, Lexus, Toyota Camry, Авто
10:11 29.01.2026
 
Toyota сохранила мировое лидерство по продаже автомобилей

Toyota реализовала 11,3 млн автомобилей в 2025 году и сохранила мировое лидерство

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛоготип Toyota
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 29 янв - ПРАЙМ. Японская Toyota Motor обновила исторический рекорд мировых продаж, реализовав по итогам 2025 года более 11,3 миллиона автомобилей, компания шестой год подряд сохраняет статус крупнейшего автопроизводителя мира, несмотря на американские тарифные меры, свидетельствуют данные отчета автоконцерна, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, совокупные продажи группы Toyota с учетом Daihatsu Motor и Hino Motors составили 11 миллионов 322 575 машин, что на 4,6% больше, чем годом ранее.
Этот показатель превысил объёмы продаж немецкого концерна Volkswagen, который в 2025 году реализовал около 8,98 миллиона автомобилей, что позволило японской компании удержать мировое лидерство уже шестой год подряд.
В частности, продажи группы на внутреннем рынке Японии превысили 1,5 миллиона автомобилей, превысив на 4,1% показатель 2024 года.
Крупнейшим рынком Toyota за рубежом стали США, где было реализовано более 2,51 миллиона автомобилей, чему способствовал высокий спрос на гибридные модели даже на фоне тарифной политики администрации президента Дональда Трампа.
В то же время, продажи группы на рынке Китая продемонстрировали рост лишь на 0,2%, достигнув отметки в примерно 1,78 миллиона автомобилей.
Рост продаж был зафиксирован в 2025 году и для премиального бренда Lexus. Так, по всему миру было реализовано 882 231 автомобиль, что на 3,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
 
БизнесМировая экономикаЯПОНИЯСШАКИТАЙДональд ТрампToyotaVolkswagenLexusToyota CamryАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала