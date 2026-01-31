https://1prime.ru/20260131/neft-867076540.html
В Казахстане возобновили добычу нефти на месторождении Тенгиз
В Казахстане возобновили добычу нефти на месторождении Тенгиз - 31.01.2026, ПРАЙМ
В Казахстане возобновили добычу нефти на месторождении Тенгиз
Добыча нефти возобновлена на месторождении Тенгиз, сообщает в субботу пресс-служба министерства энергетики Казахстана. | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T10:52+0300
2026-01-31T10:52+0300
2026-01-31T11:05+0300
АСТАНА, 31 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти возобновлена на месторождении Тенгиз, сообщает в субботу пресс-служба министерства энергетики Казахстана. Девятнадцатого января в "Тенгизшевройл" сообщили РИА Новости о приостановке добычи на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за перебоев с электроэнергией. Днем ранее пресс-служба нефтегазового оператора республики "Казмунайгаз" сообщила, что было ликвидировано возгорание двух трансформаторов турбин на заводе "Тенгизшевройл". "На месторождении Тенгиз возобновлена добыча нефти... По информации оперативного штаба, сегодня в 03.35 часов была успешно открыта первая скважина (ГЗУ-52). Технологические установки (объект PBF) запущены и функционируют в штатном режиме. На данный момент в работу введены уже пять скважин", - говорится в сообщении Минэнерго республики.В казахстанском Минэнерго добавили, что технические службы "Тенгизшевройл" ведут подготовку к запуску следующей групповой замерной установки (ГЗУ-53). Сообщается, что наращивание объемов добычи будет происходить поэтапно, по мере стабилизации параметров системы и обеспечения полной безопасности процессов.По данным правительства Казахстана, в 2025 году добыча нефти на Тенгизском месторождении в связи с завершением проекта будущего расширения составила более 39 миллионов тонн.Компания "Тенгизшевройл" была создана в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - "Казмунайгазу", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу".
В Казахстане возобновили добычу нефти на месторождении Тенгиз
Минэнерго Казахстана сообщило о возобновлении добычи нефти на месторождении Тенгиз