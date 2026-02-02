https://1prime.ru/20260202/milliardery-867111213.html

Названы самые богатые бизнесмены России

Названы самые богатые бизнесмены России

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 19,392 миллиарда долларов, а больше всех прибавил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, сохранивший за собой первую строчку: его состояние увеличилось на 3,46 миллиарда долларов - до 29,9 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 20 граждан России, их общее состояние на 2 февраля составляет 318,48 миллиарда долларов. Второе место сохранил за собой основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал вырос на 1,28 миллиарда долларов - до 27,5 миллиарда. Тройку лидеров замыкает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого увеличилось на 1,93 миллиарда долларов - до 25,6 миллиарда. На четвертую строчку с третьей опустился бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который увеличил свое состояние на 677 миллионов долларов - до 24,4 миллиарда. Пятое место у совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, чье состояние поднялось на 1,55 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 24,1 миллиарда. Шестое место принадлежит бывшему бенефициару компаний "Еврохим" и СУЭК Андрею Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), который поднялся на одну позицию вверх, увеличив состояние на 2,83 миллиарда долларов - до 21,8 миллиарда. Седьмая строчка у Алишера Усманова ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние поднялось на 1,03 миллиарда долларов - до 20,3 миллиарда. Михаил Прохоров (группа "Онэксим") остался на восьмом месте, он увеличил состояние на 30,8 миллиона долларов - до 16,6 миллиарда. На девятое место перешел с десятого совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, состояние которого выросло на 1,42 миллиарда долларов - до 15,7 миллиарда. Первую десятку замыкает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров - его капитал сократился на 786 миллиона долларов, до 13,6 миллиарда. При этом состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким (19-е место) выросло на 893 миллиона долларов, до 8,78 миллиарда.

