Киргизию временно освободили от таможенных пошлин на ввоз мяса

сельское хозяйство

бизнес

киргизия

бишкек

евразийская экономическая комиссия

еаэс

БИШКЕК, 3 фев – ПРАЙМ. Ввоз в Киргизию мяса, тростникового сахара и какао-жира временно освободили от таможенных пошлин, сообщил начальник управления координации с ЕАЭС министерства экономики и коммерции республики Элимбек Каныбек уулу. Чиновник во вторник на пресс-конференции в Бишкеке рассказал о результатах заседания совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "По инициативе Кыргызской Республики в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота предоставлена тарифная льгота до 31 декабря 2026 года… с установлением объема ввоза на территорию Кыргызской Республики в размере 5 тысяч тонн. Ранее в рамках указанного объёма применялась ввозная таможенная пошлина в размере 15%... принятым решением ставка пошлины снижена до нуля", - заявил Каныбек уулу. По его словам, аналогичная тарифная льгота введена для тростникового сахара-сырца, а освобождение от уплаты пошлины сроком на три года - для какао-жира и товаров, предназначенных для обработки текстильных материалов, кожи и меха. "Принятые решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности Кыргызской Республики, поддержку отечественных перерабатывающих предприятий, стабилизацию цен на внутреннем рынке и снижение себестоимости готовой продукции", - уточнил начальник управления. Он добавил, что также совет ЕЭК разрешил Киргизии до 31 декабря 2028 года беспошлинно ввезти два турбовинтовых пассажирских самолета. "Принятое решение направлено на обновление парка авиационной техники, а также на расширение сети региональных авиаперевозок, в том числе на внутренних маршрутах и маршрутах между государствами - членами Евразийского экономического союза", - подчеркнул Каныбек уулу.

киргизия

бишкек

