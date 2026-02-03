https://1prime.ru/20260203/vsk-867137186.html
ВСК рассказал о предпочтениях автоугонщиков в России
ВСК рассказал о предпочтениях автоугонщиков в России
бизнес
россия
экономика
москва
санкт-петербург
екатеринбург
вск
geely
lexus
lada vision 4x4
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Предпочтения автоугонщиков в России заметно изменились в прошлом году: их стали больше интересовать китайские бренды, а самой угоняемой маркой автомобилей оказался китайский бренд Geely, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК.
"В целом по итогам года число угонов снизилось незначительно - на 4%. При этом заметно изменились предпочтения преступников", - рассказали в компании.
Так, на долю хищений премиальных авто пришлось 15% страховых случаев против 26% в 2024 году. Среди них лидировали марки Lixiang (4%), Lexus (4%), Mercedes-Benz и Land Rover (по 3,5%).
Самой угоняемой маркой автомобилей в 2025 году, по данным страхового дома ВСК, стал китайский Geely - на него пришлось 15% угонов, причем угоняли преимущественно модель Emgrand.
В целом доля китайских брендов в общей структуре угоняемости выросла с менее 1% в 2024 году до 27% в 2025 году. Помимо Geely и Lixiang, востребованной у похитителей маркой стал Chery.
Второй по угоняемости автомаркой в 2025 году, по данным ВСК, оказалась Kia - на нее пришлось 11% угонов. Самой угоняемой моделью этой марки был спортивный лифтбек Kia Stinger.
По 8% угонов пришлось на марки Lada (Granta), Hyundai (Creta и Santa FE) и Toyota (все модели Land Cruiser).
Также в страховой компании отметили, что по итогам 2025 года увеличилась и доля угонов грузового транспорта, хоть и незначительно - с 7,5% в 2024 году до 8% в 2025 году. Возглавил антирейтинг китайский FAW, на который пришлось чуть менее 4% угонов.
Регионами-лидерами по количеству угонов в 2025 году стали Москва (31%), Санкт-Петербург (19%) и Екатеринбург (19%). Пик преступлений пришелся на зимний период (январь, февраль и декабрь 2025 года) - 58%.
