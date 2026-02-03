Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСК рассказал о предпочтениях автоугонщиков в России - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260203/vsk-867137186.html
ВСК рассказал о предпочтениях автоугонщиков в России
ВСК рассказал о предпочтениях автоугонщиков в России - 03.02.2026, ПРАЙМ
ВСК рассказал о предпочтениях автоугонщиков в России
Предпочтения автоугонщиков в России заметно изменились в прошлом году: их стали больше интересовать китайские бренды, а самой угоняемой маркой автомобилей... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T03:58+0300
2026-02-03T03:58+0300
бизнес
россия
экономика
москва
санкт-петербург
екатеринбург
вск
geely
lexus
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867137186.jpg?1770080281
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Предпочтения автоугонщиков в России заметно изменились в прошлом году: их стали больше интересовать китайские бренды, а самой угоняемой маркой автомобилей оказался китайский бренд Geely, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК. "В целом по итогам года число угонов снизилось незначительно - на 4%. При этом заметно изменились предпочтения преступников", - рассказали в компании. Так, на долю хищений премиальных авто пришлось 15% страховых случаев против 26% в 2024 году. Среди них лидировали марки Lixiang (4%), Lexus (4%), Mercedes-Benz и Land Rover (по 3,5%). Самой угоняемой маркой автомобилей в 2025 году, по данным страхового дома ВСК, стал китайский Geely - на него пришлось 15% угонов, причем угоняли преимущественно модель Emgrand. В целом доля китайских брендов в общей структуре угоняемости выросла с менее 1% в 2024 году до 27% в 2025 году. Помимо Geely и Lixiang, востребованной у похитителей маркой стал Chery. Второй по угоняемости автомаркой в 2025 году, по данным ВСК, оказалась Kia - на нее пришлось 11% угонов. Самой угоняемой моделью этой марки был спортивный лифтбек Kia Stinger. По 8% угонов пришлось на марки Lada (Granta), Hyundai (Creta и Santa FE) и Toyota (все модели Land Cruiser). Также в страховой компании отметили, что по итогам 2025 года увеличилась и доля угонов грузового транспорта, хоть и незначительно - с 7,5% в 2024 году до 8% в 2025 году. Возглавил антирейтинг китайский FAW, на который пришлось чуть менее 4% угонов. Регионами-лидерами по количеству угонов в 2025 году стали Москва (31%), Санкт-Петербург (19%) и Екатеринбург (19%). Пик преступлений пришелся на зимний период (январь, февраль и декабрь 2025 года) - 58%.
москва
санкт-петербург
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург, вск, geely, lexus, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ВСК, Geely, Lexus, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
03:58 03.02.2026
 
ВСК рассказал о предпочтениях автоугонщиков в России

ВСК: в 2025 году угонщиков стали больше интересовать китайские бренды

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Предпочтения автоугонщиков в России заметно изменились в прошлом году: их стали больше интересовать китайские бренды, а самой угоняемой маркой автомобилей оказался китайский бренд Geely, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК.
"В целом по итогам года число угонов снизилось незначительно - на 4%. При этом заметно изменились предпочтения преступников", - рассказали в компании.
Так, на долю хищений премиальных авто пришлось 15% страховых случаев против 26% в 2024 году. Среди них лидировали марки Lixiang (4%), Lexus (4%), Mercedes-Benz и Land Rover (по 3,5%).
Самой угоняемой маркой автомобилей в 2025 году, по данным страхового дома ВСК, стал китайский Geely - на него пришлось 15% угонов, причем угоняли преимущественно модель Emgrand.
В целом доля китайских брендов в общей структуре угоняемости выросла с менее 1% в 2024 году до 27% в 2025 году. Помимо Geely и Lixiang, востребованной у похитителей маркой стал Chery.
Второй по угоняемости автомаркой в 2025 году, по данным ВСК, оказалась Kia - на нее пришлось 11% угонов. Самой угоняемой моделью этой марки был спортивный лифтбек Kia Stinger.
По 8% угонов пришлось на марки Lada (Granta), Hyundai (Creta и Santa FE) и Toyota (все модели Land Cruiser).
Также в страховой компании отметили, что по итогам 2025 года увеличилась и доля угонов грузового транспорта, хоть и незначительно - с 7,5% в 2024 году до 8% в 2025 году. Возглавил антирейтинг китайский FAW, на который пришлось чуть менее 4% угонов.
Регионами-лидерами по количеству угонов в 2025 году стали Москва (31%), Санкт-Петербург (19%) и Екатеринбург (19%). Пик преступлений пришелся на зимний период (январь, февраль и декабрь 2025 года) - 58%.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕКАТЕРИНБУРГВСКGeelyLexusLada Vision 4x4Lada X-Cross 5Lada Largus
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала