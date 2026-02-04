Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт новых автомобилей в Россию сократился на 25% - 04.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260204/avtostat-867178066.html
Импорт новых автомобилей в Россию сократился на 25%
Импорт новых автомобилей в Россию сократился на 25% - 04.02.2026, ПРАЙМ
Импорт новых автомобилей в Россию сократился на 25%
Импорт новых автомобилей на территорию России в январе 2026 года сократился на 25% в годовом выражении и составил 23,9 тысячи машин, сообщило аналитическое... | 04.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-04T11:14+0300
2026-02-04T11:14+0300
бизнес
россия
китай
киргизия
белоруссия
mazda
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864745799_0:23:3263:1858_1920x0_80_0_0_941a07b3ea5a349fe4b823010e5850f6.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Импорт новых автомобилей на территорию России в январе 2026 года сократился на 25% в годовом выражении и составил 23,9 тысячи машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Динамика импорта автомобилей ... январь 2026 ... новые автомобили: 23,9 тысячи штук; -25% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в презентации "Автостата". "Пока под рынок автомобили особенно не начали везти, несмотря на то, что стоки распродали, при этом объем импорта пока невысок... Это Geely и Mazda CX-5, при этом Mazda, как я уже сказал, это машина, которая проходит по льготному утильсбору, и их достаточно активно везут", - прокомментировал исполнительный директор агентства Сергей Удалов в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка". Лидером по доле в импорте новых легковушек в январе стал Китай, на который пришлось 78% всего ввоза. Следом идут Киргизия (13,1%) и Белоруссия (2,5%). В пятерку лидеров также вошли Южная Корея (1,6%) и Япония (1,4%).
китай
киргизия
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864745799_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_49d44966bd620100f96fe2c4967bd562.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, киргизия, белоруссия, mazda
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КИРГИЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Mazda
11:14 04.02.2026
 
Импорт новых автомобилей в Россию сократился на 25%

Импорт новых автомобилей в Россию сократился на 25% в январе

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили Geely
Автомобили Geely - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Автомобили Geely. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Импорт новых автомобилей на территорию России в январе 2026 года сократился на 25% в годовом выражении и составил 23,9 тысячи машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Динамика импорта автомобилей ... январь 2026 ... новые автомобили: 23,9 тысячи штук; -25% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в презентации "Автостата".
"Пока под рынок автомобили особенно не начали везти, несмотря на то, что стоки распродали, при этом объем импорта пока невысок... Это Geely и Mazda CX-5, при этом Mazda, как я уже сказал, это машина, которая проходит по льготному утильсбору, и их достаточно активно везут", - прокомментировал исполнительный директор агентства Сергей Удалов в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка".
Лидером по доле в импорте новых легковушек в январе стал Китай, на который пришлось 78% всего ввоза. Следом идут Киргизия (13,1%) и Белоруссия (2,5%). В пятерку лидеров также вошли Южная Корея (1,6%) и Япония (1,4%).
 
БизнесРОССИЯКИТАЙКИРГИЗИЯБЕЛОРУССИЯMazda
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала