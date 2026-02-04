https://1prime.ru/20260204/avtostat-867178066.html

Импорт новых автомобилей в Россию сократился на 25%

2026-02-04T11:14+0300

бизнес

россия

китай

киргизия

белоруссия

mazda

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Импорт новых автомобилей на территорию России в январе 2026 года сократился на 25% в годовом выражении и составил 23,9 тысячи машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Динамика импорта автомобилей ... январь 2026 ... новые автомобили: 23,9 тысячи штук; -25% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в презентации "Автостата". "Пока под рынок автомобили особенно не начали везти, несмотря на то, что стоки распродали, при этом объем импорта пока невысок... Это Geely и Mazda CX-5, при этом Mazda, как я уже сказал, это машина, которая проходит по льготному утильсбору, и их достаточно активно везут", - прокомментировал исполнительный директор агентства Сергей Удалов в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка". Лидером по доле в импорте новых легковушек в январе стал Китай, на который пришлось 78% всего ввоза. Следом идут Киргизия (13,1%) и Белоруссия (2,5%). В пятерку лидеров также вошли Южная Корея (1,6%) и Япония (1,4%).

2026

