Тунис стал лидером по числу производителей оливкового масла для России
2026-02-04T09:19+0300
2026-02-04T09:19+0300
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Тунис стал лидером среди зарубежных стран по количеству производителей органического оливкового масла, сертифицированных по российским стандартам для такой продукции, общее количество компаний выросло до четырех, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Роскачество сертифицировало двух новых производителя органического оливкового масла из Туниса. Компании Teroliva Company (бренд Baraka Oliva) и Agroliva (бренд Baya) из города Сфакс прошли сертификацию по стандартам органического производства в органе по сертификации "Роскачество-Органик", - рассказали в организации. "Теперь количество сертифицированных по российским органическим стандартам производителей оливкового масла из Туниса увеличилось до четырех и стало максимальным среди зарубежных компаний", - добавили там. Отмечается, что в числе других поставщиков органического оливкового масла в Россию находятся компании из Италии и Испании. При этом Тунис лидирует в мире по плотности оливковых плантаций - около 1,8 миллиона гектаров. Страна занимает второе место по производству оливкового масла после Евросоюза и первое по экспорту чистого органического масла. Для подтверждения статуса производства все этапы выращивания, фасовки и переработки продукции должны соответствовать строгим требованиям национального стандарта для органической продукции, напомнили в Роскачестве. Этот стандарт гарантирует отсутствие синтетических удобрений, пестицидов и ГМО. Органический сертификат также подтверждает соблюдение природоохранных норм и методов, сохраняющих биоразнообразие почвы и экосистемы. Все производители сертифицированной органической продукции вносятся в соответствующий реестр Минсельхоза России и получают право маркировать продукцию знаком "Органик" гособразца. При этом органическим может называться только товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе.
Тунис стал лидером по числу производителей оливкового масла для России

Тунис стал лидером по числу производителей органического оливкового масла для России

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Тунис стал лидером среди зарубежных стран по количеству производителей органического оливкового масла, сертифицированных по российским стандартам для такой продукции, общее количество компаний выросло до четырех, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Роскачество сертифицировало двух новых производителя органического оливкового масла из Туниса. Компании Teroliva Company (бренд Baraka Oliva) и Agroliva (бренд Baya) из города Сфакс прошли сертификацию по стандартам органического производства в органе по сертификации "Роскачество-Органик", - рассказали в организации.
"Теперь количество сертифицированных по российским органическим стандартам производителей оливкового масла из Туниса увеличилось до четырех и стало максимальным среди зарубежных компаний", - добавили там.
Отмечается, что в числе других поставщиков органического оливкового масла в Россию находятся компании из Италии и Испании. При этом Тунис лидирует в мире по плотности оливковых плантаций - около 1,8 миллиона гектаров. Страна занимает второе место по производству оливкового масла после Евросоюза и первое по экспорту чистого органического масла.
Для подтверждения статуса производства все этапы выращивания, фасовки и переработки продукции должны соответствовать строгим требованиям национального стандарта для органической продукции, напомнили в Роскачестве. Этот стандарт гарантирует отсутствие синтетических удобрений, пестицидов и ГМО. Органический сертификат также подтверждает соблюдение природоохранных норм и методов, сохраняющих биоразнообразие почвы и экосистемы.
Все производители сертифицированной органической продукции вносятся в соответствующий реестр Минсельхоза России и получают право маркировать продукцию знаком "Органик" гособразца. При этом органическим может называться только товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе.
 
