Индия потратила 2,7 миллиарда долларов на закупки нефти в России в декабре - 06.02.2026
Индия потратила 2,7 миллиарда долларов на закупки нефти в России в декабре
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – ПРАЙМ. Индия в декабре 2025 года импортировала сырой нефти из России на сумму 2,7 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости из данных министерства торговли и промышленности Индии. Так, по данным министерства, импорт российской нефти Индией в декабре минувшего года составил 2,7 миллиарда долларов, что на 15% ниже, чем в декабре 2024 года, и на 27,1% меньше ноябрьского показателя (3,7 миллиарда долларов). В результате доля России в общем объеме импорта нефти в Индию в декабре снизилась до 24,9%. Это является самым низким показателем за последние три года, подсчитало РИА Новости по данным индийского минпромторга. "Роснефть" и "Лукойл", два основных поставщика российской нефти в Индию, в конце октября попали в санкционные списки США и Великобритании. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии, государственная корпорация Indian Oil Corporation на этом фоне заявляла, что не планирует останавливать закупки российской нефти. Президент США Дональд Трамп в начале февраля объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой Штаты будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. При этом Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Индии этот пункт не упоминался.
12:04 06.02.2026 (обновлено: 12:05 06.02.2026)
 
Индия потратила 2,7 миллиарда долларов на закупки нефти в России в декабре

Индия в декабре 2025 года импортировала сырой нефти из России на $2,7 миллиарда

© flickr.com / patrikmloeffФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© flickr.com / patrikmloeff
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – ПРАЙМ. Индия в декабре 2025 года импортировала сырой нефти из России на сумму 2,7 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости из данных министерства торговли и промышленности Индии.
Так, по данным министерства, импорт российской нефти Индией в декабре минувшего года составил 2,7 миллиарда долларов, что на 15% ниже, чем в декабре 2024 года, и на 27,1% меньше ноябрьского показателя (3,7 миллиарда долларов).
В результате доля России в общем объеме импорта нефти в Индию в декабре снизилась до 24,9%. Это является самым низким показателем за последние три года, подсчитало РИА Новости по данным индийского минпромторга.
"Роснефть" и "Лукойл", два основных поставщика российской нефти в Индию, в конце октября попали в санкционные списки США и Великобритании. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии, государственная корпорация Indian Oil Corporation на этом фоне заявляла, что не планирует останавливать закупки российской нефти.
Президент США Дональд Трамп в начале февраля объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой Штаты будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. При этом Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Индии этот пункт не упоминался.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Отказ от нефти из России будет разрушительным для Индии, считают экономисты
3 февраля, 15:10
 
