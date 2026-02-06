https://1prime.ru/20260206/indiya-867240500.html
Индия потратила 2,7 миллиарда долларов на закупки нефти в России в декабре
Индия потратила 2,7 миллиарда долларов на закупки нефти в России в декабре
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – ПРАЙМ. Индия в декабре 2025 года импортировала сырой нефти из России на сумму 2,7 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости из данных министерства торговли и промышленности Индии. Так, по данным министерства, импорт российской нефти Индией в декабре минувшего года составил 2,7 миллиарда долларов, что на 15% ниже, чем в декабре 2024 года, и на 27,1% меньше ноябрьского показателя (3,7 миллиарда долларов). В результате доля России в общем объеме импорта нефти в Индию в декабре снизилась до 24,9%. Это является самым низким показателем за последние три года, подсчитало РИА Новости по данным индийского минпромторга. "Роснефть" и "Лукойл", два основных поставщика российской нефти в Индию, в конце октября попали в санкционные списки США и Великобритании. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии, государственная корпорация Indian Oil Corporation на этом фоне заявляла, что не планирует останавливать закупки российской нефти. Президент США Дональд Трамп в начале февраля объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой Штаты будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. При этом Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Индии этот пункт не упоминался.
