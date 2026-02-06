https://1prime.ru/20260206/sud-867254348.html

Суд частично удовлетворил иск "Транснефти" к американской Cisco

Суд частично удовлетворил иск "Транснефти" к американской Cisco - 06.02.2026, ПРАЙМ

Суд частично удовлетворил иск "Транснефти" к американской Cisco

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск "Транснефти" к американскому производителю компьютерного оборудования Cisco Systems и связанному с ним... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T18:16+0300

2026-02-06T18:16+0300

2026-02-06T18:16+0300

бизнес

нефть

москва

транснефть

cisco

ibm

https://cdnn.1prime.ru/img/82963/63/829636325_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_36a8c52ceda3c9bca2624bd3c8abe8ac.jpg

МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск "Транснефти" к американскому производителю компьютерного оборудования Cisco Systems и связанному с ним российскому ООО "Сиско Солюшенз", заявленный о взыскании около 56 миллионов рублей убытков, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Разбирательство на финальной стадии прошло в закрытом режиме, поэтому, в отношении какой именно части иска удовлетворены исковые требования, неизвестно. Убытки были причинены истцу досрочным односторонним прекращением в 2022 году оказания предоплаченных услуг технической поддержки лицензий на продукты Cisco. В другом споре между этими же сторонами суды трех инстанций взыскали солидарно с Cisco Systems и "Сиско Солюшенз" около 6 миллионов рублей. Там тоже речь шла об отказе истцу к оплаченному им доступу к онлайн-ресурсам и программному обеспечению Cisco. "Транснефть" в сентябре 2024 года подала в суд сразу семь исков к американским производителям программного обеспечения IBM, Cisco, Citrix и Red Hat на общую сумму около 180 миллионов рублей. Все они связаны с прекращением ответчиками из-за международных санкций техподдержки программного обеспечения. Почти все иски уже рассмотрены и удовлетворены, в том числе самый крупный из них - к IBM на сумму более 83 миллионов рублей. IBM – производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах. Cisco Systems – компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Red Hat – разработчик программного обеспечения на основе операционной системы Linux. Citrix Systems занимается программными решениями для виртуализации и облачных вычислений. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нефть, москва, транснефть, cisco, ibm