В Казахстане отреагировали на заявление Shell о приостановке инвестиций

АЛМА-АТА, 7 фев - ПРАЙМ. Заявление британской энергокорпорации Shell о возможной приостановке инвестиций в Казахстан не имеет принципиального значения для страны, поскольку консорциум Karachaganak Petroleum Operating, в который входит компания, уже нарушает инвестиционные обязательства, из-за чего власти республики обратились в международный арбитраж, заявил РИА Новости казахстанский эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов. В четверг глава компании Shell Ваэль Саван заявил, что спор нефтяного консорциума Karachaganak Petroleum Operating с властями Казахстана снижает интерес компании к инвестициям в республику. Он подчеркнул, что Shell разочарована отсутствием согласия между партнерами по совместному проекту и правительством страны. В конце января агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что крупные нефтяные компании проиграли международный арбитражный спор по Карачаганаку, в результате чего им придется выплатить правительству Казахстана до 4 миллиардов долларов компенсации. Партнерами по проекту являются нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (10%), Eni (29,25%), Shell (29,25%), Chevron (18%) и "Лукойл" (13,5%). Кроме того, Shell входит в состав консорциума North Caspian Operating Company (NCOC) с долей 16,81%, который разрабатывает месторождение Кашаган на западе Казахстана. По этому проекту также продолжаются судебные разбирательства на миллиарды долларов. "То, что они заявили (о возможном падении инвестиционной активности Shell в Казахстане - ред.), никоем образом не повлияет ни на что, потому что деньги они продолжат получать, а инвестиции (иностранные компании - ред.) и до этого приостановили. Есть вопрос по строительству трех газоперерабатывающих заводов на Карачаганаке и Кашагане, которое буксует по срокам. В рамках соглашения у инвесторов есть обязательства. По Кашагану они его, например, не выполняют: сейчас стоят на фазе один - это добыча порядка 400 тысяч баррелей нефти в сутки, а по сути, они должны были уже активно работать в рамках строительства второй фазы расширения - до 800 тысяч баррелей в сутки. Но инвестиционного решения не приняли и сроки просрочили… Они и так не вкладывали то, что должны были", - заявил агентству Байдильдинов. Эксперт отметил, что Shell до 2030 года получит от проекта Кашаган 5 миллиардов долларов. При этом Кашаган и Карачаганак занимают третье и пятое места среди крупнейших проектов компании в международном портфеле. Соглашение о разделе продукции (СРП) по Карачаганаку заключено до 2038 года, по Кашагану - до 2041 года. Правительство Казахстана в 2023 году подало иски к двум международным консорциумам, разрабатывающим месторождения Кашаган и Карачаганак. По данным источников Блумберга, власти республики обвинили компании в нарушении процедуры проведения тендеров на обоих проектах и невыполнении всех работ подрядчиками на Кашагане. Месторождение Кашаган расположено в Казахстане в 75 километрах от города Атырау в шельфовой зоне, где глубина воды составляет 3-4 метра. Это одно из самых крупных и сложных морских месторождений, запасы которого оцениваются в 36,6 миллиарда баррелей нефти. Карачаганак - крупное нефтегазоконденсатное месторождение в Западно-Казахстанской области вблизи города Аксай площадью более 280 квадратных километров, открытое в 1979 году. Промышленная добыча на нем началась в 1984 году, а геологические запасы оценивались более чем в 1,7 миллиарда тонн жидких углеводородов и свыше 1,7 триллиона кубометров газа.

