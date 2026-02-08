Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кличко сделал громкое заявление - 08.02.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Кличко сделал громкое заявление
Кличко сделал громкое заявление
2026-02-08T09:12+0300
2026-02-08T09:12+0300
спецоперация на украине
киев
виталий кличко
денис шмыгаль
укрэнерго
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Мэр Виталий Кличко предупредил украинцев о наступлении тяжелых дней для Киева, его цитирует издание "Страна".По его словам, в столице ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время."Мы должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева", — заявил он.В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
киев
киев, виталий кличко, денис шмыгаль, укрэнерго
Спецоперация на Украине, Киев, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Укрэнерго
Кличко сделал громкое заявление

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Мэр Виталий Кличко предупредил украинцев о наступлении тяжелых дней для Киева, его цитирует издание "Страна".

По его словам, в столице ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время.
"Мы должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева", — заявил он.

В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
Спецоперация на УкраинеКиевВиталий КличкоДенис ШмыгальУкрэнерго
 
 
