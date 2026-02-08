https://1prime.ru/20260208/klichko-867286856.html

Кличко сделал громкое заявление

2026-02-08T09:12+0300

спецоперация на украине

киев

виталий кличко

денис шмыгаль

укрэнерго

https://cdnn.1prime.ru/img/84244/26/842442623_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_e09ff17b4c80a5f9e6a11cae4a27bbfe.jpg

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Мэр Виталий Кличко предупредил украинцев о наступлении тяжелых дней для Киева, его цитирует издание "Страна".По его словам, в столице ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время."Мы должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева", — заявил он.В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.

киев

2026

киев, виталий кличко, денис шмыгаль, укрэнерго