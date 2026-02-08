В Махачкале пять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана

https://1prime.ru/20260208/samolet-867290051.html
МАХАЧКАЛА, 8 фев - ПРАЙМ. Пять самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Махачкалы, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за густого тумана в Дагестане, сообщается в Telegram-канале авиагавани. “В связи с неблагоприятными погодными условиями (густой туман) авиакомпаниями принято решение о перенаправлении ряда рейсов на запасные аэродромы. Рейсы от 08.02.2026 направлены на запасные аэродромы”, – говорится в сообщении. Речь идет о четырех рейсах из Москвы и одном из Сургута. Самолеты ушли на аэродромы Владикавказа, Магаса, Астрахани и Грозного. В расписание некоторых рейсов внесены изменения, добавили в аэропорту.
