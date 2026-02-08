Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Махачкале пять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана - 08.02.2026, ПРАЙМ
В Махачкале пять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана
В Махачкале пять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана - 08.02.2026, ПРАЙМ
В Махачкале пять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана
Пять самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Махачкалы, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за густого тумана в Дагестане, сообщается в | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T14:57+0300
2026-02-08T14:57+0300
бизнес
россия
махачкала
дагестан
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg
МАХАЧКАЛА, 8 фев - ПРАЙМ. Пять самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Махачкалы, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за густого тумана в Дагестане, сообщается в Telegram-канале авиагавани. “В связи с неблагоприятными погодными условиями (густой туман) авиакомпаниями принято решение о перенаправлении ряда рейсов на запасные аэродромы. Рейсы от 08.02.2026 направлены на запасные аэродромы”, – говорится в сообщении. Речь идет о четырех рейсах из Москвы и одном из Сургута. Самолеты ушли на аэродромы Владикавказа, Магаса, Астрахани и Грозного. В расписание некоторых рейсов внесены изменения, добавили в аэропорту.
махачкала
дагестан
москва
бизнес, россия, махачкала, дагестан, москва
Бизнес, РОССИЯ, Махачкала, Дагестан, МОСКВА
14:57 08.02.2026
 
В Махачкале пять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана

В Махачкале пять самолетов перенаправили на запасные аэродромы из-за тумана

© РИА Новости . Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МАХАЧКАЛА, 8 фев - ПРАЙМ. Пять самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Махачкалы, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за густого тумана в Дагестане, сообщается в Telegram-канале авиагавани.
“В связи с неблагоприятными погодными условиями (густой туман) авиакомпаниями принято решение о перенаправлении ряда рейсов на запасные аэродромы. Рейсы от 08.02.2026 направлены на запасные аэродромы”, – говорится в сообщении.
Речь идет о четырех рейсах из Москвы и одном из Сургута. Самолеты ушли на аэродромы Владикавказа, Магаса, Астрахани и Грозного. В расписание некоторых рейсов внесены изменения, добавили в аэропорту.
