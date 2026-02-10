https://1prime.ru/20260210/frg-867363069.html

Reuters: в Германии заявили об угрозе дефицита топлива из-за санкций США

Reuters: в Германии заявили об угрозе дефицита топлива из-за санкций США

БЕРЛИН, 10 фев - ПРАЙМ. Руководство нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt, контролируемое немецкими дочерними компаниями "Роснефти", предупредило власти Германии об угрозе дефицита топлива в Берлине из-за санкций США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо руководства завода министру экономики ФРГ Катерине Райхе. Президент США Дональд Трамп ввел в октябре пошлого года санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних предприятий. "Руководство нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt предупредило об угрозе дефицита топлива в Берлине из-за санкций США против российской материнской компании "Роснефть", - говорится в сообщении. В письме, датированном январем этого года, руководство предприятия описывает нарастающие проблемы, вызванные санкциями. "Мы уже наблюдаем... ограничения в нашей операционной деятельности", - приводит Reuters выдержки из корреспонденции. По данным агентства, руководство завода "настоятельно" призывает министра Райхе "найти решение в споре с США о будущем предприятия". Отмечается, что PCK Schwedt снабжает топливом аэропорт Берлина и заправочные станции по всей Восточной Германии. При этом, по информации Reuters, власти Германии ведут в настоящее время переговоры о продлении действующего до 29 апреля исключения из санкций США для дочерней компании "Роснефти". Также в ближайшие дни рабочая группа в составе представителей федерального правительства ФРГ, земли Бранденбург и PCK Schwedt "займется поиском возможных решений", отмечает агентство. По его данным, в скором времени возможна смена владельца предприятия. В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству Германии. В сентябре нынешнего года правительство в очередной раз продлило доверительное управление - до 10 марта 2026 года. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление Федерального сетевого агентства.

