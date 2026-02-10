Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters: в Германии заявили об угрозе дефицита топлива из-за санкций США - 10.02.2026
https://1prime.ru/20260210/frg-867363069.html
Reuters: в Германии заявили об угрозе дефицита топлива из-за санкций США
Reuters: в Германии заявили об угрозе дефицита топлива из-за санкций США - 10.02.2026, ПРАЙМ
Reuters: в Германии заявили об угрозе дефицита топлива из-за санкций США
Руководство нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt, контролируемое немецкими дочерними компаниями "Роснефти", предупредило власти Германии об угрозе дефицита
2026-02-10T21:47+0300
2026-02-10T21:47+0300
нефть
газ
германия
сша
берлин
дональд трамп
роснефть
reuters
федеральное сетевое агентство
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
БЕРЛИН, 10 фев - ПРАЙМ. Руководство нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt, контролируемое немецкими дочерними компаниями "Роснефти", предупредило власти Германии об угрозе дефицита топлива в Берлине из-за санкций США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо руководства завода министру экономики ФРГ Катерине Райхе. Президент США Дональд Трамп ввел в октябре пошлого года санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних предприятий. "Руководство нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt предупредило об угрозе дефицита топлива в Берлине из-за санкций США против российской материнской компании "Роснефть", - говорится в сообщении. В письме, датированном январем этого года, руководство предприятия описывает нарастающие проблемы, вызванные санкциями. "Мы уже наблюдаем... ограничения в нашей операционной деятельности", - приводит Reuters выдержки из корреспонденции. По данным агентства, руководство завода "настоятельно" призывает министра Райхе "найти решение в споре с США о будущем предприятия". Отмечается, что PCK Schwedt снабжает топливом аэропорт Берлина и заправочные станции по всей Восточной Германии. При этом, по информации Reuters, власти Германии ведут в настоящее время переговоры о продлении действующего до 29 апреля исключения из санкций США для дочерней компании "Роснефти". Также в ближайшие дни рабочая группа в составе представителей федерального правительства ФРГ, земли Бранденбург и PCK Schwedt "займется поиском возможных решений", отмечает агентство. По его данным, в скором времени возможна смена владельца предприятия. В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству Германии. В сентябре нынешнего года правительство в очередной раз продлило доверительное управление - до 10 марта 2026 года. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление Федерального сетевого агентства.
нефть, газ, германия, сша, берлин, дональд трамп, роснефть, reuters, федеральное сетевое агентство
Нефть, Газ, ГЕРМАНИЯ, США, Берлин, Дональд Трамп, Роснефть, Reuters, Федеральное сетевое агентство
Флаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
БЕРЛИН, 10 фев - ПРАЙМ. Руководство нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt, контролируемое немецкими дочерними компаниями "Роснефти", предупредило власти Германии об угрозе дефицита топлива в Берлине из-за санкций США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо руководства завода министру экономики ФРГ Катерине Райхе.
Президент США Дональд Трамп ввел в октябре пошлого года санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних предприятий.
"Руководство нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt предупредило об угрозе дефицита топлива в Берлине из-за санкций США против российской материнской компании "Роснефть", - говорится в сообщении.
В письме, датированном январем этого года, руководство предприятия описывает нарастающие проблемы, вызванные санкциями. "Мы уже наблюдаем... ограничения в нашей операционной деятельности", - приводит Reuters выдержки из корреспонденции.
По данным агентства, руководство завода "настоятельно" призывает министра Райхе "найти решение в споре с США о будущем предприятия".
Отмечается, что PCK Schwedt снабжает топливом аэропорт Берлина и заправочные станции по всей Восточной Германии.
При этом, по информации Reuters, власти Германии ведут в настоящее время переговоры о продлении действующего до 29 апреля исключения из санкций США для дочерней компании "Роснефти". Также в ближайшие дни рабочая группа в составе представителей федерального правительства ФРГ, земли Бранденбург и PCK Schwedt "займется поиском возможных решений", отмечает агентство. По его данным, в скором времени возможна смена владельца предприятия.
В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству Германии. В сентябре нынешнего года правительство в очередной раз продлило доверительное управление - до 10 марта 2026 года.
Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе.
В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление Федерального сетевого агентства.
