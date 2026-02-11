Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
TotalEnergies выкупила 45% акций НПЗ Zeeland в Нидерландах - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260211/npz-867366092.html
TotalEnergies выкупила 45% акций НПЗ Zeeland в Нидерландах
TotalEnergies выкупила 45% акций НПЗ Zeeland в Нидерландах - 11.02.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies выкупила 45% акций НПЗ Zeeland в Нидерландах
Французская энергетическая компания TotalEnergies приобрела в полную собственность НПЗ Zeeland в Нидерландах, выкупив 45% акций, принадлежавшие российскому... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T00:28+0300
2026-02-11T00:42+0300
энергетика
нефть
нидерланды
сша
лукойл
нпз
totalenergies
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867366092.jpg?1770759729
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies приобрела в полную собственность НПЗ Zeeland в Нидерландах, выкупив 45% акций, принадлежавшие российскому "Лукойлу", передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника. "TotalEnergies приобрела в полную собственность НПЗ Zeeland в Нидерландах, выкупив оставшиеся 45% акций, принадлежавшие российскому "Лукойлу", - передает агентство. Собеседники агентства отметили, что им неизвестно, заплатил ли французский гигант за акции, а также какую сумму, если всё заплатил, или же компания участвовала в другой сделке, например в обмене своими активами в России, для получения полного контроля над НПЗ в Нидерландах. Один из источников агентства указал, что формально НПЗ Zeeland не подпадал под действие санкций США, поскольку "Лукойл" был его миноритарным акционером, но опасения, что поставщики нефти не захотят вести дела с Zeeland подтолкнули TotalEnergies к выкупу оставшихся акций НПЗ. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля 2026 года.
нидерланды
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, нидерланды, сша, лукойл, нпз, totalenergies
Энергетика, Нефть, НИДЕРЛАНДЫ, США, Лукойл, НПЗ, TotalEnergies
00:28 11.02.2026 (обновлено: 00:42 11.02.2026)
 
TotalEnergies выкупила 45% акций НПЗ Zeeland в Нидерландах

Reuters: TotalEnergies выкупила 45% акций НПЗ Zeeland в Нидерландах

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies приобрела в полную собственность НПЗ Zeeland в Нидерландах, выкупив 45% акций, принадлежавшие российскому "Лукойлу", передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
"TotalEnergies приобрела в полную собственность НПЗ Zeeland в Нидерландах, выкупив оставшиеся 45% акций, принадлежавшие российскому "Лукойлу", - передает агентство.
Собеседники агентства отметили, что им неизвестно, заплатил ли французский гигант за акции, а также какую сумму, если всё заплатил, или же компания участвовала в другой сделке, например в обмене своими активами в России, для получения полного контроля над НПЗ в Нидерландах.
Один из источников агентства указал, что формально НПЗ Zeeland не подпадал под действие санкций США, поскольку "Лукойл" был его миноритарным акционером, но опасения, что поставщики нефти не захотят вести дела с Zeeland подтолкнули TotalEnergies к выкупу оставшихся акций НПЗ.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля 2026 года.
 
ЭнергетикаНефтьНИДЕРЛАНДЫСШАЛукойлНПЗTotalEnergies
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала