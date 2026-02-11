https://1prime.ru/20260211/npz-867366092.html

TotalEnergies выкупила 45% акций НПЗ Zeeland в Нидерландах

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies приобрела в полную собственность НПЗ Zeeland в Нидерландах, выкупив 45% акций, принадлежавшие российскому "Лукойлу", передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника. "TotalEnergies приобрела в полную собственность НПЗ Zeeland в Нидерландах, выкупив оставшиеся 45% акций, принадлежавшие российскому "Лукойлу", - передает агентство. Собеседники агентства отметили, что им неизвестно, заплатил ли французский гигант за акции, а также какую сумму, если всё заплатил, или же компания участвовала в другой сделке, например в обмене своими активами в России, для получения полного контроля над НПЗ в Нидерландах. Один из источников агентства указал, что формально НПЗ Zeeland не подпадал под действие санкций США, поскольку "Лукойл" был его миноритарным акционером, но опасения, что поставщики нефти не захотят вести дела с Zeeland подтолкнули TotalEnergies к выкупу оставшихся акций НПЗ. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля 2026 года.

2026

