Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила экспорт красителей животного происхождения - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260213/agroeksport-867440579.html
Россия нарастила экспорт красителей животного происхождения
Россия нарастила экспорт красителей животного происхождения - 13.02.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт красителей животного происхождения
Россия нарастила объем экспорта красителей животного происхождения на 53%, было экспортировано более 220 тонн красящих веществ животного происхождения для... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T09:58+0300
2026-02-13T09:58+0300
экономика
россия
бизнес
белоруссия
казахстан
армения
агроэкспорт
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия нарастила объем экспорта красителей животного происхождения на 53%, было экспортировано более 220 тонн красящих веществ животного происхождения для применения в пищевой промышленности на более чем 4,4 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Россия нарастила объем экспорта красителей животного происхождения на 53%. Согласно предварительным оценкам экспертов, за 2025 год Россия экспортировала более 220 тонн красящих веществ животного происхождения для применения в пищевой промышленности на более чем 4,4 миллиона долларов США", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сравнению с 2024 годом объем поставок увеличился на 3% в натуральном выражении и 53% в стоимостном. При этом львиная доля экспорта направлялась в Белоруссию - более чем на 4,2 миллиона долларов; также поставки осуществлялись в другие страны ЕАЭС: Казахстан, Армению и Киргизию.
https://1prime.ru/20260211/ryba-867372980.html
белоруссия
казахстан
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_85b4a64124b85a2be9d252e0426733b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, белоруссия, казахстан, армения, агроэкспорт, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, АРМЕНИЯ, Агроэкспорт, ЕАЭС
09:58 13.02.2026
 
Россия нарастила экспорт красителей животного происхождения

Россия увеличила экспорт красителей животного происхождения на 53 процента

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия нарастила объем экспорта красителей животного происхождения на 53%, было экспортировано более 220 тонн красящих веществ животного происхождения для применения в пищевой промышленности на более чем 4,4 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Россия нарастила объем экспорта красителей животного происхождения на 53%. Согласно предварительным оценкам экспертов, за 2025 год Россия экспортировала более 220 тонн красящих веществ животного происхождения для применения в пищевой промышленности на более чем 4,4 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по сравнению с 2024 годом объем поставок увеличился на 3% в натуральном выражении и 53% в стоимостном.
При этом львиная доля экспорта направлялась в Белоруссию - более чем на 4,2 миллиона долларов; также поставки осуществлялись в другие страны ЕАЭС: Казахстан, Армению и Киргизию.
Улов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Рыбный союз рассказал о росте экспорта рыбы в ЕС
11 февраля, 09:34
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесБЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАНАРМЕНИЯАгроэкспортЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала