https://1prime.ru/20260213/agroeksport-867440579.html
Россия нарастила экспорт красителей животного происхождения
Россия нарастила экспорт красителей животного происхождения - 13.02.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт красителей животного происхождения
Россия нарастила объем экспорта красителей животного происхождения на 53%, было экспортировано более 220 тонн красящих веществ животного происхождения для... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T09:58+0300
2026-02-13T09:58+0300
2026-02-13T09:58+0300
экономика
россия
бизнес
белоруссия
казахстан
армения
агроэкспорт
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия нарастила объем экспорта красителей животного происхождения на 53%, было экспортировано более 220 тонн красящих веществ животного происхождения для применения в пищевой промышленности на более чем 4,4 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Россия нарастила объем экспорта красителей животного происхождения на 53%. Согласно предварительным оценкам экспертов, за 2025 год Россия экспортировала более 220 тонн красящих веществ животного происхождения для применения в пищевой промышленности на более чем 4,4 миллиона долларов США", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сравнению с 2024 годом объем поставок увеличился на 3% в натуральном выражении и 53% в стоимостном. При этом львиная доля экспорта направлялась в Белоруссию - более чем на 4,2 миллиона долларов; также поставки осуществлялись в другие страны ЕАЭС: Казахстан, Армению и Киргизию.
https://1prime.ru/20260211/ryba-867372980.html
белоруссия
казахстан
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_85b4a64124b85a2be9d252e0426733b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, белоруссия, казахстан, армения, агроэкспорт, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, АРМЕНИЯ, Агроэкспорт, ЕАЭС
Россия нарастила экспорт красителей животного происхождения
Россия увеличила экспорт красителей животного происхождения на 53 процента