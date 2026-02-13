https://1prime.ru/20260213/agroeksport-867440579.html

Россия нарастила экспорт красителей животного происхождения

Россия нарастила экспорт красителей животного происхождения - 13.02.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт красителей животного происхождения

Россия нарастила объем экспорта красителей животного происхождения на 53%, было экспортировано более 220 тонн красящих веществ животного происхождения для... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T09:58+0300

2026-02-13T09:58+0300

2026-02-13T09:58+0300

экономика

россия

бизнес

белоруссия

казахстан

армения

агроэкспорт

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия нарастила объем экспорта красителей животного происхождения на 53%, было экспортировано более 220 тонн красящих веществ животного происхождения для применения в пищевой промышленности на более чем 4,4 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Россия нарастила объем экспорта красителей животного происхождения на 53%. Согласно предварительным оценкам экспертов, за 2025 год Россия экспортировала более 220 тонн красящих веществ животного происхождения для применения в пищевой промышленности на более чем 4,4 миллиона долларов США", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сравнению с 2024 годом объем поставок увеличился на 3% в натуральном выражении и 53% в стоимостном. При этом львиная доля экспорта направлялась в Белоруссию - более чем на 4,2 миллиона долларов; также поставки осуществлялись в другие страны ЕАЭС: Казахстан, Армению и Киргизию.

https://1prime.ru/20260211/ryba-867372980.html

белоруссия

казахстан

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, белоруссия, казахстан, армения, агроэкспорт, еаэс