Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала лидером по объему инвестиций в экономику Киргизии - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260213/rossiya--867454877.html
Россия стала лидером по объему инвестиций в экономику Киргизии
Россия стала лидером по объему инвестиций в экономику Киргизии - 13.02.2026, ПРАЙМ
Россия стала лидером по объему инвестиций в экономику Киргизии
Россия является лидером по объему накопленных прямых инвестиций в экономику Киргизии, в общей сложности она вложила свыше полутора миллиардов долларов, сообщил... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T17:44+0300
2026-02-13T17:44+0300
экономика
россия
мировая экономика
киргизия
бишкек
белоруссия
росатом
азимут
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867454725_0:217:2785:1783_1920x0_80_0_0_c75e14c0ab05ccad196767c29323026f.jpg
БИШКЕК, 13 фев – ПРАЙМ. Россия является лидером по объему накопленных прямых инвестиций в экономику Киргизии, в общей сложности она вложила свыше полутора миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Бишкеке Сергей Вакунов. "Россия является лидером по объему накопленных прямых инвестиций в экономику республики – 1,46 миллиарда долларов по данным Нацстаткома Киргизии за 2002-2024 годы. В январе-сентябре 2025 года российские компании вложили в республику еще 183 миллиона. Причем средства направляются на стратегически важные инициативы – строительство объектов энергетической инфраструктуры, производство высокотехнологичной продукции, внедрение передовых решений в сфере цифровых технологий", - рассказал дипломат. По словам Вакунова, среди примеров участия российского капитала в перспективных проектах на территории Киргизии – возведение в Иссык-Кульской области солнечной электростанции на 300 мВт компанией "Юнигрин Энерджи" и ветропарка на 100 мВт компанией "Росатом Возобновляемая энергия". Также посол упомянул строительство логистического склада "Вайлдберриз" в Чуйской области, горно-оздоровительного комплекса "Каркыра" и гостиницы "Азимут" в Иссык-Кульской области. "Востребованным также является взаимодействие по линии евразийских интеграционных объединений. Так, в рамках ЕАЭС инициирован кооперационный проект России, Киргизии и Белоруссии по совместному выпуску системных блоков для персональных компьютеров – к 2030 году будет выпущено порядка 170 тысяч единиц продукции", - подчеркнул диппредставитель.
https://1prime.ru/20260213/posol-867444922.html
киргизия
бишкек
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867454725_58:0:2725:2000_1920x0_80_0_0_d616a41293f27e60e29f88aa0742bce9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, киргизия, бишкек, белоруссия, росатом, азимут, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, Бишкек, БЕЛОРУССИЯ, Росатом, Азимут, ЕАЭС
17:44 13.02.2026
 
Россия стала лидером по объему инвестиций в экономику Киргизии

Вакунов: Россия является лидером по накопленным прямым инвестициям в Киргизию

© РИА Новости . Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкЗдание посольства Киргизии в Москве
Здание посольства Киргизии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Здание посольства Киргизии в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Ничукин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БИШКЕК, 13 фев – ПРАЙМ. Россия является лидером по объему накопленных прямых инвестиций в экономику Киргизии, в общей сложности она вложила свыше полутора миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Бишкеке Сергей Вакунов.
"Россия является лидером по объему накопленных прямых инвестиций в экономику республики – 1,46 миллиарда долларов по данным Нацстаткома Киргизии за 2002-2024 годы. В январе-сентябре 2025 года российские компании вложили в республику еще 183 миллиона. Причем средства направляются на стратегически важные инициативы – строительство объектов энергетической инфраструктуры, производство высокотехнологичной продукции, внедрение передовых решений в сфере цифровых технологий", - рассказал дипломат.
По словам Вакунова, среди примеров участия российского капитала в перспективных проектах на территории Киргизии – возведение в Иссык-Кульской области солнечной электростанции на 300 мВт компанией "Юнигрин Энерджи" и ветропарка на 100 мВт компанией "Росатом Возобновляемая энергия". Также посол упомянул строительство логистического склада "Вайлдберриз" в Чуйской области, горно-оздоровительного комплекса "Каркыра" и гостиницы "Азимут" в Иссык-Кульской области.
"Востребованным также является взаимодействие по линии евразийских интеграционных объединений. Так, в рамках ЕАЭС инициирован кооперационный проект России, Киргизии и Белоруссии по совместному выпуску системных блоков для персональных компьютеров – к 2030 году будет выпущено порядка 170 тысяч единиц продукции", - подчеркнул диппредставитель.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Россия и Киргизия проработают упрощение денежных переводов
13:21
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИРГИЗИЯБишкекБЕЛОРУССИЯРосатомАзимутЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала