Россия стала лидером по объему инвестиций в экономику Киргизии
Вакунов: Россия является лидером по накопленным прямым инвестициям в Киргизию
Здание посольства Киргизии в Москве. Архивное фото
БИШКЕК, 13 фев – ПРАЙМ. Россия является лидером по объему накопленных прямых инвестиций в экономику Киргизии, в общей сложности она вложила свыше полутора миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Бишкеке Сергей Вакунов.
"Россия является лидером по объему накопленных прямых инвестиций в экономику республики – 1,46 миллиарда долларов по данным Нацстаткома Киргизии за 2002-2024 годы. В январе-сентябре 2025 года российские компании вложили в республику еще 183 миллиона. Причем средства направляются на стратегически важные инициативы – строительство объектов энергетической инфраструктуры, производство высокотехнологичной продукции, внедрение передовых решений в сфере цифровых технологий", - рассказал дипломат.
По словам Вакунова, среди примеров участия российского капитала в перспективных проектах на территории Киргизии – возведение в Иссык-Кульской области солнечной электростанции на 300 мВт компанией "Юнигрин Энерджи" и ветропарка на 100 мВт компанией "Росатом Возобновляемая энергия". Также посол упомянул строительство логистического склада "Вайлдберриз" в Чуйской области, горно-оздоровительного комплекса "Каркыра" и гостиницы "Азимут" в Иссык-Кульской области.
"Востребованным также является взаимодействие по линии евразийских интеграционных объединений. Так, в рамках ЕАЭС инициирован кооперационный проект России, Киргизии и Белоруссии по совместному выпуску системных блоков для персональных компьютеров – к 2030 году будет выпущено порядка 170 тысяч единиц продукции", - подчеркнул диппредставитель.