В АТОР рассказали, сколько стоят круизы в России - 14.02.2026
В АТОР рассказали, сколько стоят круизы в России
2026-02-14T08:50+0300
2026-02-14T08:50+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75747/41/757474104_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_391754a0bae64bee90973f66ce268103.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Стоимость круизов в России в настоящее время в среднем составляет от 45 до 60 тысяч рублей на человека, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин. "Средний чек 45-60 тысяч на человека", - рассказал Ромашкин. По его словам, спрос среди россиян на круизы ежегодно растет на 5-7%. Наиболее популярными маршрутами являются Москва - Санкт-Петербург, Москва - Ярославль - Нижний Новгород и Москва - Астрахань.
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Стоимость круизов в России в настоящее время в среднем составляет от 45 до 60 тысяч рублей на человека, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин.
"Средний чек 45-60 тысяч на человека", - рассказал Ромашкин.
По его словам, спрос среди россиян на круизы ежегодно растет на 5-7%.
Наиболее популярными маршрутами являются Москва - Санкт-Петербург, Москва - Ярославль - Нижний Новгород и Москва - Астрахань.
 
