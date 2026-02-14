https://1prime.ru/20260214/kruiz-867471779.html
В АТОР рассказали, сколько стоят круизы в России
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Стоимость круизов в России в настоящее время в среднем составляет от 45 до 60 тысяч рублей на человека, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин. "Средний чек 45-60 тысяч на человека", - рассказал Ромашкин. По его словам, спрос среди россиян на круизы ежегодно растет на 5-7%. Наиболее популярными маршрутами являются Москва - Санкт-Петербург, Москва - Ярославль - Нижний Новгород и Москва - Астрахань.
