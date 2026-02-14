https://1prime.ru/20260214/kruiz-867471779.html

В АТОР рассказали, сколько стоят круизы в России

В АТОР рассказали, сколько стоят круизы в России - 14.02.2026, ПРАЙМ

В АТОР рассказали, сколько стоят круизы в России

Стоимость круизов в России в настоящее время в среднем составляет от 45 до 60 тысяч рублей на человека, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T08:50+0300

2026-02-14T08:50+0300

2026-02-14T08:50+0300

бизнес

туризм

россия

москва

санкт-петербург

ярославль

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75747/41/757474104_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_391754a0bae64bee90973f66ce268103.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Стоимость круизов в России в настоящее время в среднем составляет от 45 до 60 тысяч рублей на человека, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин. "Средний чек 45-60 тысяч на человека", - рассказал Ромашкин. По его словам, спрос среди россиян на круизы ежегодно растет на 5-7%. Наиболее популярными маршрутами являются Москва - Санкт-Петербург, Москва - Ярославль - Нижний Новгород и Москва - Астрахань.

москва

санкт-петербург

ярославль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, москва, санкт-петербург, ярославль, атор