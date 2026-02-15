https://1prime.ru/20260215/oshibka-867456207.html

"Это безумие": ошибка привела ЕС к катастрофе

"Это безумие": ошибка привела ЕС к катастрофе - 15.02.2026, ПРАЙМ

"Это безумие": ошибка привела ЕС к катастрофе

Отказ от российской нефти дорого обошелся Германии. Аналитики подсчитали: за четыре года Берлин переплатил за черное золото почти 40 миллиардов евро.

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Отказ от российской нефти дорого обошелся Германии. Аналитики подсчитали: за четыре года Берлин переплатил за черное золото почти 40 миллиардов евро. Но потери измеряются не только деньгами. С чем столкнулась страна — в материале Прайм.По высоким ценамС декабря 2022-го в ЕС запретили поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023-го — и нефтепродуктов. С января того же года Германия добровольно отказалась от импорта по трубопроводу "Дружба".По данным РИА Новости, с 2022-го ФРГ переплатила за нефть 39,8 миллиарда евро.Сказались и другие факторы, в частности, общая динамика мировых цен, говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.Сейчас Германия закупает нефть у США, Норвегии, Казахстана и ряда других производителей."Российские поставки были бы, конечно, гораздо выгоднее", — подчеркивает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.Главные пострадавшиеЕще в 2022-м Кристиан Линднер, занимавший тогда пост министра финансов ФРГ, предупреждал: топливо подорожает. Так и вышло.Пострадали химическая промышленность, сельское хозяйство, логистика, перечисляетэксперт ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев."Транспортные компании, естественно, розничная сеть, так как все продукты и промышленные товары в основном перевозятся на автомобилях", —уточняет он.Нефтеперерабатывающий завод в Шведте обеспечивает топливом девять из десяти автомобилей в Берлине, столичный аэропорт, поставляет бензин в Бранденбург и Восточную Германию. Предприятие, как пишет Berliner Zeitung, работает не на полную мощность и несет убытки.В 2024 году в Bild отмечали: в Восточной Германии бензин теперь дороже, чем в Западной."Руководство страны, будь то канцлер Фридрих Мерц или Олаф Шольц, фактически оборвало все экономические связи, в том числе те, на которых строилось могущество немецкой экономики, получившей импульс от сотрудничества и активно росшей в 1990-е и нулевые", — говорит заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ГУУ Сергей Чуев.Германия за счет доступных российских энергоресурсов выпускала конкурентоспособную продукцию, которая продавалась и в России. Сейчас все иначе.ВВП в 2023-м сократился на 0,3%, 2024-м — на 0,2%.В 2024-м немцы платили за электричество, отопление и топливо почти на 41% больше, чем в 2021-м."Это безумие""Экономический упадок Германии все более ощутим. Это безумие надо остановить", —заявила депутат бундестага Севим Дагделен.И призвала вернуться к конкурентоспособным ценам на энергоносители за счет открытия "Северного потока — 2" и импорта российской нефти для НПЗ в Шведте. Разумеется, ее не услышали.Любопытно, что, несмотря на эмбарго, Германия по-прежнему зависит от российской инфраструктуры."Сейчас по северной ветке "Дружбы" в ФРГ идет нефть из Казахстана. Но объемы на порядок меньше", – указывает Митрахович.Конфликт с Россией обошелся Германии очень дорого. По словам Чуева, непродуманная политика Берлина наступает на горло национальным интересам ФРГ. А страной по-прежнему управляют те, кого мало кто поддерживает (до 70% немцев недовольны работой Мерца). Долго так продолжаться не может. Очевидно, что курс нужно менять.

