На Западе сообщили о крупном провале Зеленского в Мюнхене

На Западе сообщили о крупном провале Зеленского в Мюнхене - 15.02.2026, ПРАЙМ

На Западе сообщили о крупном провале Зеленского в Мюнхене

Переговоры, которые состоялись накануне в Мюнхене между европейскими лидерами и Владимиром Зеленским касательно финансирования Украины, завершились безуспешно,... | 15.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Переговоры, которые состоялись накануне в Мюнхене между европейскими лидерами и Владимиром Зеленским касательно финансирования Украины, завершились безуспешно, сообщает немецкий журнал Spiegel."Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США <…> провалилось", — сообщается в материале.Автор статьи отмечает, что это произошло в критический момент для Вооруженных сил Украины, когда запасы боеприпасов были на исходе."Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта: когда командующий ВВС говорит, что зенитные установки пусты", — приводит он вчерашние слова Зеленского на конференции.Издание также акцентирует внимание на том, что ввиду ухудшающейся ситуации на фронте президенту Украины пришлось изменить свое отношение к европейским партнерам, которых он ранее жестко критиковал на форуме в Давосе. В статье отмечено, что новый пик раздражения Зеленского в этот раз был направлен на администрацию Джо Байдена, которая более не принимает решающих решений по вопросу помощи Киеву.

