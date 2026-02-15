https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867488671.html
На Западе сообщили о крупном провале Зеленского в Мюнхене
2026-02-15T07:24+0300
2026-02-15T07:24+0300
2026-02-15T07:24+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Переговоры, которые состоялись накануне в Мюнхене между европейскими лидерами и Владимиром Зеленским касательно финансирования Украины, завершились безуспешно, сообщает немецкий журнал Spiegel."Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США <…> провалилось", — сообщается в материале.Автор статьи отмечает, что это произошло в критический момент для Вооруженных сил Украины, когда запасы боеприпасов были на исходе."Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта: когда командующий ВВС говорит, что зенитные установки пусты", — приводит он вчерашние слова Зеленского на конференции.Издание также акцентирует внимание на том, что ввиду ухудшающейся ситуации на фронте президенту Украины пришлось изменить свое отношение к европейским партнерам, которых он ранее жестко критиковал на форуме в Давосе. В статье отмечено, что новый пик раздражения Зеленского в этот раз был направлен на администрацию Джо Байдена, которая более не принимает решающих решений по вопросу помощи Киеву.
Spiegel: переговоры в Мюнхене с Зеленским по финансированию Украины закончились провалом
"Больше не существует": на Западе напугались решения США по Украине
