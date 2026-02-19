https://1prime.ru/20260219/medvedev-867645428.html
Медведев рассказал о планах "Единой России" в сфере промышленности
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/43/842784305_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_6a4343934a29765b5a958b3e17baf8a5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" в области промышленности планирует развивать сферу искусственного интеллекта, беспилотных систем, космоса и связи, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. В четверг Медведев выступил на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге. "Обеспечивать себя критически важными технологиями. Это касается и искусственного интеллекта, и робототехники, и беспилотных систем, о которых я уже сказал. И биотехнологий, и новых материалов, и энергетики нового поколения, и конечно, космоса и связи. Вот этим, в том числе, мы и планируем заниматься", - сказал Медведев. Также в числе ключевых направлений работы партии - рост производительности труда и кадровой обеспеченности, добавил зампред Совбеза РФ. Медведев пояснил, что на выборы в Госдуму этой осенью партия пойдет с новой народной программой. "Кстати, впервые в этом документе должен появиться раздел, который посвящен промышленности и технологическому суверенитету. Эта задача для партии не самая до этого была, наверное, актуальная, но сейчас мы решили и на этом сконцентрироваться", - добавил Медведев.
