https://1prime.ru/20260219/medvedev-867645428.html

Медведев рассказал о планах "Единой России" в сфере промышленности

Медведев рассказал о планах "Единой России" в сфере промышленности - 19.02.2026, ПРАЙМ

Медведев рассказал о планах "Единой России" в сфере промышленности

Партия "Единая Россия" в области промышленности планирует развивать сферу искусственного интеллекта, беспилотных систем, космоса и связи, заявил заместитель... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T17:25+0300

2026-02-19T17:25+0300

2026-02-19T17:25+0300

технологии

рф

екатеринбург

дмитрий медведев

единая россия

совбез

госдума

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84278/43/842784305_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_6a4343934a29765b5a958b3e17baf8a5.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" в области промышленности планирует развивать сферу искусственного интеллекта, беспилотных систем, космоса и связи, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. В четверг Медведев выступил на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге. "Обеспечивать себя критически важными технологиями. Это касается и искусственного интеллекта, и робототехники, и беспилотных систем, о которых я уже сказал. И биотехнологий, и новых материалов, и энергетики нового поколения, и конечно, космоса и связи. Вот этим, в том числе, мы и планируем заниматься", - сказал Медведев. Также в числе ключевых направлений работы партии - рост производительности труда и кадровой обеспеченности, добавил зампред Совбеза РФ. Медведев пояснил, что на выборы в Госдуму этой осенью партия пойдет с новой народной программой. "Кстати, впервые в этом документе должен появиться раздел, который посвящен промышленности и технологическому суверенитету. Эта задача для партии не самая до этого была, наверное, актуальная, но сейчас мы решили и на этом сконцентрироваться", - добавил Медведев.

рф

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, рф, екатеринбург, дмитрий медведев, единая россия, совбез, госдума, россия