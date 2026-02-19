Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев рассказал о планах "Единой России" в сфере промышленности - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/medvedev-867645428.html
Медведев рассказал о планах "Единой России" в сфере промышленности
Медведев рассказал о планах "Единой России" в сфере промышленности - 19.02.2026, ПРАЙМ
Медведев рассказал о планах "Единой России" в сфере промышленности
Партия "Единая Россия" в области промышленности планирует развивать сферу искусственного интеллекта, беспилотных систем, космоса и связи, заявил заместитель... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T17:25+0300
2026-02-19T17:25+0300
технологии
рф
екатеринбург
дмитрий медведев
единая россия
совбез
госдума
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/43/842784305_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_6a4343934a29765b5a958b3e17baf8a5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" в области промышленности планирует развивать сферу искусственного интеллекта, беспилотных систем, космоса и связи, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. В четверг Медведев выступил на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге. "Обеспечивать себя критически важными технологиями. Это касается и искусственного интеллекта, и робототехники, и беспилотных систем, о которых я уже сказал. И биотехнологий, и новых материалов, и энергетики нового поколения, и конечно, космоса и связи. Вот этим, в том числе, мы и планируем заниматься", - сказал Медведев. Также в числе ключевых направлений работы партии - рост производительности труда и кадровой обеспеченности, добавил зампред Совбеза РФ. Медведев пояснил, что на выборы в Госдуму этой осенью партия пойдет с новой народной программой. "Кстати, впервые в этом документе должен появиться раздел, который посвящен промышленности и технологическому суверенитету. Эта задача для партии не самая до этого была, наверное, актуальная, но сейчас мы решили и на этом сконцентрироваться", - добавил Медведев.
рф
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/43/842784305_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_109adabb680cf6c24f431ee7ece2a5f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, рф, екатеринбург, дмитрий медведев, единая россия, совбез, госдума, россия
Технологии, РФ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совбез, Госдума, РОССИЯ
17:25 19.02.2026
 
Медведев рассказал о планах "Единой России" в сфере промышленности

Медведев: "Единая Россия" будет развивать сферу ИИ, беспилотных систем, космоса и связи

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк"Единая Россия"
Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
"Единая Россия". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" в области промышленности планирует развивать сферу искусственного интеллекта, беспилотных систем, космоса и связи, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
В четверг Медведев выступил на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
"Обеспечивать себя критически важными технологиями. Это касается и искусственного интеллекта, и робототехники, и беспилотных систем, о которых я уже сказал. И биотехнологий, и новых материалов, и энергетики нового поколения, и конечно, космоса и связи. Вот этим, в том числе, мы и планируем заниматься", - сказал Медведев.
Также в числе ключевых направлений работы партии - рост производительности труда и кадровой обеспеченности, добавил зампред Совбеза РФ.
Медведев пояснил, что на выборы в Госдуму этой осенью партия пойдет с новой народной программой.
"Кстати, впервые в этом документе должен появиться раздел, который посвящен промышленности и технологическому суверенитету. Эта задача для партии не самая до этого была, наверное, актуальная, но сейчас мы решили и на этом сконцентрироваться", - добавил Медведев.
 
ТехнологииРФЕКАТЕРИНБУРГДмитрий МедведевЕдиная РоссияСовбезГосдумаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала