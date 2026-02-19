https://1prime.ru/20260219/yandeks-867634104.html

"Яндекс" сравнил цены на жилье в городах-миллионниках

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Жилье в сданных домах дешевле, чем в строящихся, в девяти российских городах-миллионниках, подсчитал "Яндекс". "В девяти из 16 городов-миллионниках квартиры в готовых новостройках стоят дешевле, чем в строящихся объектах, в Красноярске стоимость сопоставима, еще в шести городах готовые проекты оказались дороже. Наиболее выраженная разница зафиксирована в Санкт-Петербурге (-23%), Ростове-на-Дону (-23%), Челябинске (-21%), Воронеже (-13%) и Новосибирске (-12%). В этих городах медианная стоимость квадратного метра в уже сданных домах от застройщика заметно ниже, чем в строящихся проектах", - отмечается в нем. В то же время миллионниками, где жилье в сданных домах сильнее всего опережает по стоимости строящиеся объекты, являются Волгоград (+15%), Казань (+12%), Нижний Новгород (+12%). Следом идут Екатеринбург (+5%), а также Москва (+4%) и Пермь (+4%). В целом в миллионниках, как указывается в сообщении, в январе 2026 года медианная стоимость квадратного метра в сданных домах составила 196 тысяч рублей (за месяц показатель не изменился), а в строящихся - 204 тысячи рублей (+1,7%). Снижение стоимости квадратного метра в уже готовых новостройках отмечено в Омске (-11,8%), Самаре (-5%), Краснодаре (-3,9%), Казани (-3,6%) и Новосибирске (-3,5%), подсчитал "Яндекс". В то же время, по статистике сервиса, наиболее заметный месячный рост стоимости квадратного метра в готовых новостройках зафиксирован в Нижнем Новгороде (+9,5%), Челябинске (+7,8%), Волгограде (+5,9%), Ростове-на-Дону (+3,4%) и Красноярске (+2,1%).

