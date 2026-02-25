https://1prime.ru/20260225/dollar-867780428.html

"Все решено". Россия и США вернутся к доллару лишь с одной целью

Возврат к расчетам в американской валюте между Москвой и Вашингтоном не исключен, если это будет в интересах обеих стран. Что для этого должно произойти и каких | 25.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Возврат к расчетам в американской валюте между Москвой и Вашингтоном не исключен, если это будет в интересах обеих стран. Что для этого должно произойти и каких сфер может коснуться разморозка — в материале "Прайм".Если будет выгодноСейчас США — далеко не основной торговый партнер России. Товарооборот в 2025-м — около четырех миллиардов долларов. Американцы закупают удобрения, нефтехимию, уран и металлы, импортируя медицинское оборудование, приборы для химических анализов, лекарства и некоторые продукты.Из-за санкций прямые сделки невозможны. Торговля ведется через агентов-посредников. Покупатель платит в своей валюте через банки третьих стран. Некоторые держат корсчета в рублях. Доля расчетов с США в российской валюте — 41%.Если стороны договорятся о расширении сотрудничества, товарооборот существенно вырастет. В какой валюте — пока предмет обсуждения. По словам Дмитрия Пескова, Россия может вернуться к расчетам в долларах, если это "будет привлекательным". Пресс-секретарь Кремля напомнил: Россия не отказывалась от доллара — это американцы ввели запреты.И уточнил: "Если США откажутся от этой практики ограничения использования доллара, доллару тогда надо будет выигрывать конкуренцию с другими альтернативными валютами, с национальными валютами, которые все шире используются в мире".На те же граблиДоля доллара в международных расчетах действительно снижается. По данным SWIFT, уже упала до 46,9%. Причин много: от геополитики и внутренних проблем США до неоднозначной риторики Дональда Трампа.А показатели региональных валют повышаются. Прежде всего это касается юаня. В Пекине хотят сделать его конвертируемым и настаивают на использовании в торговле с партнерами. Европа же из-за пошлин Трампа во многом переориентируется на Китай, поэтому вынуждена соглашаться.Россия тоже успешно замещает доллар. На рубль во внешних торговых расчетах сейчас приходится 50%. Для сравнения: в 2020-м было всего 15%. Есть ли смысл отказываться от пути, который выбирает весь мир, в угоду возвращения к старому сценарию, который уже продемонстрировал ненадежность?Ломать — не строитьПрежде всего для реального возврата к доллару необходима отмена санкций и ограничений российской финансовой системы. А их более 30 тысяч. Даже просто ослабить этот режим без политического соглашения невозможно. Причем Европа обсуждает очередные запреты — правда, пока безуспешно.Из объяснений Пескова вовсе не следует, что ведется какой-то предметный диалог, указывает президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец. Скорее прозвучала нейтральная реакция. Дескать, да, не исключено, если будет выгодно."Так что все эти обсуждения пока носят чисто гипотетический характер, и с учетом текущей геополитической ситуации и поведения США вряд ли перейдут в практическое русло в обозримом будущем", — считает он.Немного теорииО том, что вариант возврата к расчетам в долларах на повестке дня, ранее написали в Bloomberg. Но и там речь шла лишь о частичном "откате назад". В первую очередь это может затронуть финансирование совместных проектов по добыче полезных ископаемых и редкоземов (хотя их контуры еще совершенно не определены).Михаил Тугин, консультант NSV Consulting, добавляет сюда и приоритетные двусторонние инициативы — например, в области атомной энергетики, где между Москвой и Вашингтоном традиционно тесное сотрудничество. А профессор кафедры "Финансы и кредит" ГУУ Николай Кузнецов — оплату энергоносителей, контракты в IT.Но важен политический аспект. Россия приступила к дедолларизации еще до 2022-го. И с этого курса не свернет.Кроме того, экспортерам выгодно продавать свой товар в той валюте, в которой проще получить кредит. Поэтому нужно понять: интересно ли кредитоваться в долларах. Какие ставки, сроки погашения. А это зависит от массы факторов: от денежно-кредитной политики Федрезерва до позиции самого Трампа.И наконец, технические моменты. Сейчас торговля идет через посредников. Целесообразно ли от них отказаться, или лучше сохранить эту "прокладку" — решит уже бизнес.Полного возврата не случитсяВ любом случае полное возвращение России в мировую "долларовую" финансовую систему не состоится, считают эксперты."Снятие ключевых санкций, которые в первую очередь затрагивают российский частный сектор, очень маловероятно", — отмечает Тугин.Ну а в отношениях с Евросоюзом вообще никакого потепления не просматривается. Даже если Москва и Вашингтон о чем-то договорятся, Брюссель ни на какие послабления не пойдет.Возврата к прежним схемам не случится еще и потому, что мир не забудет попытку финансовой блокады России и блокировки ее резервов. Страны Глобального Юга, Азии и Ближнего Востока все равно продолжат дедолларизацию. Расчеты между собой — в нацвалютах, по крайней мере там, где это выгодно. И таких выгодных сфер будет все больше, уверены эксперты.

