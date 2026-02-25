https://1prime.ru/20260225/medvedev-867796420.html
"Мир невозможен": на Западе отреагировали на слова Медведева о Зеленском
"Мир невозможен": на Западе отреагировали на слова Медведева о Зеленском - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Мир невозможен": на Западе отреагировали на слова Медведева о Зеленском
Заявления заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о Владимире Зеленском подчеркивают, что с действующим киевским руководством Украина лишилась
2026-02-25T07:33+0300
2026-02-25T07:33+0300
2026-02-25T07:33+0300
спецоперация на украине
совбез
владимир зеленский
украина
общество
мировая экономика
запад
киев
дмитрий медведев
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Заявления заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о Владимире Зеленском подчеркивают, что с действующим киевским руководством Украина лишилась своей самостоятельности, отметил британский военный аналитик Александр Меркурис в диалоге с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале."С точки зрения Медведева, да и с точки зрения России, долгосрочный мир невозможен, пока Владимир Зеленский остается главой Украины. <…> Медведев вчера предупредил Зеленского: "Смотри, это тебе ничем хорошим не кончится. Если ты попытаешься остаться и держаться в Киеве, то за тобой придут. Либо мы придем за тобой, как за Гитлером, либо твои же люди придут за тобой, как за Муссолини". Так что Медведев говорит о том, что пока Зеленский находится у власти, независимость самой Украины находится под вопросом", — рассказал эксперт.По его мнению, ключевая проблема заключается в том, что Зеленский не осознает, как его политика наносит вред Украине."А Украина, таким образом, из-за своей слабости, сейчас находится именно в той точке, где та самая независимость, о которой говорит Зеленский, находится под угрозой. <…> И это трагедия, что Зеленский не может этого понять, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше ставится под сомнение независимость Украины", — добавил Меркурис.Ранее Медведев также высказывался в адрес Зеленского, называя его "полезным идиотом", и отмечал, что продолжительное пребывание того у власти приводит к сокращению украинской территории.
украина
запад
киев
Новости
