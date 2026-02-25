Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о проектах по строительству автодорог в России - 25.02.2026
Мишустин рассказал о проектах по строительству автодорог в России
Мишустин рассказал о проектах по строительству автодорог в России - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о проектах по строительству автодорог в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции автодорог в России. | 25.02.2026, ПРАЙМ
бизнес
рф
екатеринбург
россия
дагестан
михаил мишустин
госдума
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции автодорог в России. Мишустин отметил, что одним из ключевых факторов развития регионов являются качественные автомобильные дороги. Так, за прошлый год было модернизировано и построено на 15% больше – свыше 28 тысяч километров. "Почти на 300 километров продлили скоростное шоссе М-12 "Восток" до уже Екатеринбурга. Завершили первые этапы обхода Хасавюрта в Дагестане и восточного объезда Новосибирска. Ввели в эксплуатацию южную часть транспортного кольца Сургута с мостом через реку Обь. Открыли трассы в Ленинградской, Московской, Калужской, Челябинской областях, в Приморском крае, в Якутии. А также - дороги от Донецка до Азовского моря и в Херсонской области, соответственно, до Керчи", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Он подчеркнул что в целом в новых регионах удалось восстановить свыше 2,5 тысяч километров автомобильных дорог.
рф
екатеринбург
дагестан
бизнес, рф, екатеринбург, россия, дагестан, михаил мишустин, госдума
Бизнес, РФ, ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ, Дагестан, Михаил Мишустин, Госдума
13:47 25.02.2026
 
Мишустин рассказал о проектах по строительству автодорог в России

Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции автодорог в России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о проектах по строительству и реконструкции автодорог в России.
Мишустин отметил, что одним из ключевых факторов развития регионов являются качественные автомобильные дороги. Так, за прошлый год было модернизировано и построено на 15% больше – свыше 28 тысяч километров.
"Почти на 300 километров продлили скоростное шоссе М-12 "Восток" до уже Екатеринбурга. Завершили первые этапы обхода Хасавюрта в Дагестане и восточного объезда Новосибирска. Ввели в эксплуатацию южную часть транспортного кольца Сургута с мостом через реку Обь. Открыли трассы в Ленинградской, Московской, Калужской, Челябинской областях, в Приморском крае, в Якутии. А также - дороги от Донецка до Азовского моря и в Херсонской области, соответственно, до Керчи", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Он подчеркнул что в целом в новых регионах удалось восстановить свыше 2,5 тысяч километров автомобильных дорог.
БизнесРФЕКАТЕРИНБУРГРОССИЯДагестанМихаил МишустинГосдума
 
 
