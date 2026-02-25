https://1prime.ru/20260225/mishustin-867810319.html

Мишустин рассказал, какая сумма поступила в регионы из-за программ развития

Мишустин рассказал, какая сумма поступила в регионы из-за программ развития - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал, какая сумма поступила в регионы из-за программ развития

Почти 30 миллиардов рублей частных инвестиций поступили в регионы РФ благодаря программам развития, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в... | 25.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Почти 30 миллиардов рублей частных инвестиций поступили в регионы РФ благодаря программам развития, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Продолжили также помогать регионам через новые специальные индивидуальные программы развития. Мы их разработали по поручению президента для республик Алтай, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Хакасия, Чувашия, Алтайский край, Псковской и Курганской областей", - сказал он. "И как результат – только за год почти тридцать миллиардов частных инвестиций пришли в промышленный сектор, сельское хозяйство, туризм этих субъектов федерации", - продолжил Мишустин. Также премьер-министр отметил, что в Курской, Белгородской и Брянской областях правительство внимательно и адресно помогает людям, поддерживает бизнес, чтобы сохранить производства и квалифицированных сотрудников. "В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях мы продолжаем восстанавливать дорожную и коммунальную инфраструктуру, мобильную связь, возводить жилье и обновлять электросети. Привели в порядок тысячи различных объектов, включая региональный сосудистый центр в Донецке, где дополнительно открыли новые отделения", - также отметил Мишустин. Более того, премьер-министр отметил, что городские поликлиники в Луганске теперь обеспечены современным диагностическим оборудованием.

