Названы регионы с самой низкой средней ценой на бензин

Самая низкая средняя цена литра бензина на заправках в России по итогам января была в Курганской, Томской областях и Алтайском крае, выяснило РИА Новости,... | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Самая низкая средняя цена литра бензина на заправках в России по итогам января была в Курганской, Томской областях и Алтайском крае, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Росстата.
По данным Росстата, в среднем литр бензина в январе на заправках в Курганской области стоил 60,55 рубля. Это самая низкая цена в стране. На втором месте - Томская область, где цена составила 61,61 рубля за литр. Замыкает тройку лидеров Алтайский край, там бензин автовладельцам обходился в 61,71 рубля.
В первую десятку регионов страны с самой низкой средней стоимостью автомобильного топлива также вошли: Челябинская (61,83 рубля за литр бензина), Омская (62,18 рубля), Новосибирская (62,25 рубля), Кемеровская (62,32 рубля) и Ивановская области (62,43 рубля), республики Коми (62,63 рубля) и Марий Эл (62,77 рубля).
Самый дорогой бензин в январе был на Дальнем Востоке: в Камчатском крае - 83,42 рубля за литр, Сахалинской области - 82,44 рубля, Магаданской области - 79,65 рубля.
В среднем по России литр бензин в январе стоил 65,63 рубля.
Росстат проводит свои расчеты средней цены по данным еженедельного мониторинга цен более чем в 1800 АЗС, расположенных в 280 обследуемых городах России.
