Reuters: США продлили срок разрешения на переговоры с "Лукойлом" - 26.02.2026
Reuters: США продлили срок разрешения на переговоры с "Лукойлом"
Reuters: США продлили срок разрешения на переговоры с "Лукойлом" - 26.02.2026, ПРАЙМ
Reuters: США продлили срок разрешения на переговоры с "Лукойлом"
Соединенные Штаты продлили до 1 апреля срок действия разрешения для компаний на переговоры с "Лукойлом" по поводу его международных активов, передает в четверг... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T18:41+0300
2026-02-26T18:41+0300
нефть
сша
лукойл
мировая экономика
reuters
ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты продлили до 1 апреля срок действия разрешения для компаний на переговоры с "Лукойлом" по поводу его международных активов, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Согласно этим данным, дедлайн для компаний, ведущих переговоры с российским нефтяным гигантом о его зарубежных активах, перенесён с конца февраля на 1 апреля. Администрация США ввела санкции против "Лукойла" в прошлом году.
сша
нефть, сша, лукойл, мировая экономика, reuters
Нефть, США, Лукойл, Мировая экономика, Reuters
18:41 26.02.2026
 
Reuters: США продлили срок разрешения на переговоры с "Лукойлом"

Reuters: США продлили срок разрешения на переговоры с "Лукойлом" до 1 апреля

ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты продлили до 1 апреля срок действия разрешения для компаний на переговоры с "Лукойлом" по поводу его международных активов, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Согласно этим данным, дедлайн для компаний, ведущих переговоры с российским нефтяным гигантом о его зарубежных активах, перенесён с конца февраля на 1 апреля.
Администрация США ввела санкции против "Лукойла" в прошлом году.
Песков оставил без комментария вопрос о соглашении "Лукойла" с Carlyle
29 января, 13:17
Песков оставил без комментария вопрос о соглашении "Лукойла" с Carlyle
29 января, 13:17
 
