https://1prime.ru/20260226/ekonomika-867852400.html
Reuters: США продлили срок разрешения на переговоры с "Лукойлом"
Reuters: США продлили срок разрешения на переговоры с "Лукойлом" - 26.02.2026, ПРАЙМ
Reuters: США продлили срок разрешения на переговоры с "Лукойлом"
Соединенные Штаты продлили до 1 апреля срок действия разрешения для компаний на переговоры с "Лукойлом" по поводу его международных активов, передает в четверг... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T18:41+0300
2026-02-26T18:41+0300
2026-02-26T18:41+0300
нефть
сша
лукойл
мировая экономика
reuters
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673909_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_d065116efe52e8988435edd93aacfecb.jpg
ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты продлили до 1 апреля срок действия разрешения для компаний на переговоры с "Лукойлом" по поводу его международных активов, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Согласно этим данным, дедлайн для компаний, ведущих переговоры с российским нефтяным гигантом о его зарубежных активах, перенесён с конца февраля на 1 апреля. Администрация США ввела санкции против "Лукойла" в прошлом году.
https://1prime.ru/20260129/lukoyl-867006857.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673909_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_e80ab4c9313d9106427248a26bc77780.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, лукойл, мировая экономика, reuters
Нефть, США, Лукойл, Мировая экономика, Reuters
Reuters: США продлили срок разрешения на переговоры с "Лукойлом"
Reuters: США продлили срок разрешения на переговоры с "Лукойлом" до 1 апреля