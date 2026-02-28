https://1prime.ru/20260228/palladiy-867848336.html

"Теряют миллионы". В США обнаружили еще одну российскую угрозу

28.02.2026, ПРАЙМ

"Теряют миллионы". В США обнаружили еще одну российскую угрозу

В Вашингтоне собираются ввести антидемпинговые пошлины на импорт палладия из России. Что не понравилось американцам, смогут ли они обойтись без поставок и как... | 28.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В Вашингтоне собираются ввести антидемпинговые пошлины на импорт палладия из России. Что не понравилось американцам, смогут ли они обойтись без поставок и как это отразится на цене металла — в материале "Прайм".Теряют прибыльРечь идет о таможенном сборе в 133%. Решение Минторга США вступит в силу после публикации в Федеральном реестре, предположительно, в первых числах марта.Так подвели итог антидемпингового расследования по вопросу ущерба внутреннему рынку, инициированного компанией Sibanye-Stillwater и Объединенным профсоюзом сталелитейщиков.Они утверждают, что покупка российского палладия обходится американскому бизнесу существенно дешевле, чем внутри страны. Из-за того, что Москва субсидирует своих производителей, американские теряют прибыль.По их данным, с 2022-го по 2024-й импорт увеличился более чем на треть, а добыча в США сократилась на 27%.Двигатели, химпром, протезыСитуация с палладием в стране действительно не лучшая. Sibanye-Stillwater — единственный производитель. И он еле-еле выходит на объем около десяти тонн в год. Канада добывает еще меньше. Но весь североамериканский рынок сегодня убыточен, месторождения истощаются, рентабельность падает. Инвестировать резона нет.Между тем палладий — прочный, долговечный и устойчивый к окислению металл платиновой группы — очень нужен в автопроме (для двигателей), электронной и химической промышленности. А также в медицине — для изготовления зубных протезов и кардиостимуляторов.Поэтому его закупают за рубежом. По данным Геологической службы США, в январе — июле 2025-го Россия поставила 23,3 тонны, это 43% общего объема импорта. На втором месте ЮАР — 17,75 тонны (33%). После начала расследования в августе прошлого года поставки из России практически прекратились. В итоге лидерство перешло к ЮАР.Нечистая играОднако окончательно утверждать пошлины не торопятся. Во-первых, доказать демпинг не особо удалось. Палладий торгуется на бирже, имеет свою цену, и именно она учитывается в международных контрактах. Продавать металл дороже внутри России было бы сложно — тогда правительство ввело бы экспортные тарифы, прецеденты уже были."Вероятнее всего, заявление ведомства подразумевает, что, по его расчетам, цена российского палладия была существенно ниже рассчитанного на основе себестоимости индикатора", — рассуждает старший научный сотрудник лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Кузнецов.Однако российский поставщик, "Норникель", добывает и производит палладий вместе с другими металлами — медью, никелем, платиной. Оценка издержек в этой ситуации крайне спекулятивна, ведь если один металл дорожает, то другой может подешеветь. Технические подсчеты в таких ситуациях не отражают реальность."В целом мы уже не первый год видим одну и ту же логику: экономика используется как продолжение политики. Искать в происходящем какую-то особую экономическую выгоду не приходится, это скорее сигнал, чем продуманная долгосрочная стратегия", — говорит вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, за всем этим стоят интересы исключительно Sibanye-Stillwater, которая не может до конца решить проблемы на своих североамериканских активах, приведшие к спаду производства. Вместо этого предпочитают сделать виноватой Россию, целясь в "Норникель" как своего конкурента.Сейчас по поставкам палладия в США лидирует ЮАР, но в Sibanye-Stillwater об этом ни разу не упоминали. "Очевидно, из-за того, что у них есть предприятия в ЮАР", —предположил он. Поэтому пошлины выглядят нечестным элементом в конкурентной борьбе, да еще и политически мотивированным.Передел рынка оплатят потребителиРоссийский рынок подобным давно не удивить: экономика уже адаптировалась к режиму постоянной турбулентности и внешних ограничений. "Норникель" заранее подготовился, нашел дружественные страны, где рады нашему металлу. Это в первую очередь те, кто активно развивает автопром, например — Китай.И тут всплывает вторая причина, по которой Вашингтон медлит с атакой на российский палладий. По данным "Норникеля", в 2024-м на всю Северную Америку пришлось 22% глобального потребления палладия, примерно столько же — на Европу.Поскольку заместить внутренним производством выпадающие российские поставки нельзя, ограничения приведут лишь к усилению позиций конкурентов России. Однако запасы и в ЮАР, и в Канаде, и в Зимбабве истощены. А ввод новых месторождений в ближайшие пять лет никто не планирует — слишком долго и дорого."Да, у Соединенных Штатов есть определенные резервы и альтернативные источники, но в долгосрочной перспективе замещение такого объема — задача крайне сложная. Особенно с учетом того, что речь идет не о второстепенном игроке, а о ведущем поставщике", — указывает Артур Леер.Таким образом, дефицит на внутреннем рынке США выглядит вполне реальным. С момента подачи петиций поставки палладия из России в Штаты существенно снизились, а цены на металл за год выросли более чем вдвое. Если ограничения введут, подорожание продолжится, ведь в котировки будут закладывать новые риски. Все это по цепочке перейдет на глобальный рынок. В конечном счете пострадают американские производители автомобилей и другие потребители палладия.

