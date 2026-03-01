https://1prime.ru/20260301/santekhnik-867912555.html
Названы города-миллионники с самыми высокими зарплатами сантехников
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Больше всего среди российских городов-миллионников сантехники зарабатывают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. Так, в Москве средняя медианная зарплата такого специалиста составляет 95 тысяч рублей в месяц, в Петербурге - 90 тысяч, а в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре - 85 тысяч рублей. Далее следуют Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Уфа - в этих городах медианная зарплата сантехников составляет 80 тысяч рублей. За ними следуют Воронеж, Омск, Пермь, Самара и Челябинск - 75 тысяч. Замыкает рейтинг Волгоград (70 тысяч рублей). Максимальная зарплата у сантехников - также в столице (в среднем 170 тысяч рублей). В Санкт-Петербурге она составляет 165 тысяч. За ними в зарплатном рейтинге расположились Екатеринбург, Казань и Краснодар (150 тысяч). Далее следуют Красноярск и Новосибирск (145 тысяч), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Челябинск (140 тысяч), Воронеж, Омск, Пермь и Самара (135 тысяч). В Волгограде максимальная зарплата сантехников достигает 130 тысяч.
