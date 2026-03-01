Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы города-миллионники с самыми высокими зарплатами сантехников - 01.03.2026
Названы города-миллионники с самыми высокими зарплатами сантехников
бизнес, санкт-петербург, екатеринбург, казань, superjob
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, КАЗАНЬ, SuperJob
09:34 01.03.2026
 
Названы города-миллионники с самыми высокими зарплатами сантехников

Больше всего сантехники зарабатывают в Москве, Петербурге, Казани и Краснодаре

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Кран в ванной комнате. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Больше всего среди российских городов-миллионников сантехники зарабатывают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob.
Так, в Москве средняя медианная зарплата такого специалиста составляет 95 тысяч рублей в месяц, в Петербурге - 90 тысяч, а в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре - 85 тысяч рублей.
Далее следуют Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Уфа - в этих городах медианная зарплата сантехников составляет 80 тысяч рублей. За ними следуют Воронеж, Омск, Пермь, Самара и Челябинск - 75 тысяч. Замыкает рейтинг Волгоград (70 тысяч рублей).
Максимальная зарплата у сантехников - также в столице (в среднем 170 тысяч рублей). В Санкт-Петербурге она составляет 165 тысяч. За ними в зарплатном рейтинге расположились Екатеринбург, Казань и Краснодар (150 тысяч).
Далее следуют Красноярск и Новосибирск (145 тысяч), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Челябинск (140 тысяч), Воронеж, Омск, Пермь и Самара (135 тысяч). В Волгограде максимальная зарплата сантехников достигает 130 тысяч.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕКАТЕРИНБУРГКАЗАНЬSuperJob
 
 
