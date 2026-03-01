Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глумление Украины над убийством Хаменеи вызвало переполох на Западе
16:56 01.03.2026
 

Глумление Украины над убийством Хаменеи вызвало переполох на Западе

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают публикацию официального аккаунта властей Украины об убийстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
В посте аятоллу называют "диктатором, с чей смертью ничего не сравнится".
"Зеленский умер?" — сыронизировал @GermanicFren.
"Надеюсь, что вы будете тоже праздновать, когда придет очередь Зеленского", — написала @provemewrong411.
"Пусть Путин закончит начатое", — отметил @IIFBS_.
"А когда последний раз на Украине были выборы?" — поинтересовался @IrateMaxwell.
"Зеленский посылает всех молодых людей на смерть ради того, чтобы оставаться у власти. Украине тоже нужен новый президент", — подытожила @ValentinaForUSA.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
