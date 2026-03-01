https://1prime.ru/20260301/ukraina-867917652.html

Глумление Украины над убийством Хаменеи вызвало переполох на Западе

Глумление Украины над убийством Хаменеи вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают публикацию официального аккаунта властей Украины об убийстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи.В посте аятоллу называют "диктатором, с чей смертью ничего не сравнится"."Зеленский умер?" — сыронизировал @GermanicFren."Надеюсь, что вы будете тоже праздновать, когда придет очередь Зеленского", — написала @provemewrong411."Пусть Путин закончит начатое", — отметил @IIFBS_."А когда последний раз на Украине были выборы?" — поинтересовался @IrateMaxwell."Зеленский посылает всех молодых людей на смерть ради того, чтобы оставаться у власти. Украине тоже нужен новый президент", — подытожила @ValentinaForUSA.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

