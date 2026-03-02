https://1prime.ru/20260302/irak-867925880.html
Вблизи американской базы Эрбиль в Ираке произошел сильный пожар
ВАШИНГТОН, 2 мар – ПРАЙМ. Вблизи американской базы Эрбиль в Ираке произошёл сильный пожар, сообщает телеканал CNN.
"Корреспондент CNN Кларисса Уорд передает из курдского региона Ирака, где вблизи авиабазы Эрбиль, на которой размещен контингент американских войск, видны пламя и дым", - говорится в материале телеканала.
Шиитское движение "Сарая Аулия ад-Дам" в воскресенье, 1 марта, объявило, что атаковало базу США в Эрбиле дронами. В организации это назвали религиозным долгом и возмездием за гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также актом поддержки Ирана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
