Вблизи американской базы Эрбиль в Ираке произошел сильный пожар

2026-03-02T03:59+0300

мировая экономика

нефть

экономика

иран

сша

ирак

али хаменеи

владимир путин

cnn

мид рф

ВАШИНГТОН, 2 мар – ПРАЙМ. Вблизи американской базы Эрбиль в Ираке произошёл сильный пожар, сообщает телеканал CNN. "Корреспондент CNN Кларисса Уорд передает из курдского региона Ирака, где вблизи авиабазы Эрбиль, на которой размещен контингент американских войск, видны пламя и дым", - говорится в материале телеканала. Шиитское движение "Сарая Аулия ад-Дам" в воскресенье, 1 марта, объявило, что атаковало базу США в Эрбиле дронами. В организации это назвали религиозным долгом и возмездием за гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также актом поддержки Ирана. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

