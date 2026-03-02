https://1prime.ru/20260302/torgi-867930303.html

Индекс Мосбиржи вырос на фоне новостей о ситуации в Иране

Индекс Мосбиржи вырос на фоне новостей о ситуации в Иране - 02.03.2026, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи вырос на фоне новостей о ситуации в Иране

Акции нефтяного сектора и золотодобытчиков задают импульс к росту всего российского рынка акций в начале нового месяца после ударов США и Израиля по Ирану,... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T08:03+0300

2026-03-02T08:03+0300

2026-03-02T08:23+0300

экономика

рынок

иран

сша

израиль

андрей русецкий

али хаменеи

мосбиржа

лукойл

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Акции нефтяного сектора и золотодобытчиков задают импульс к росту всего российского рынка акций в начале нового месяца после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.37 мск увеличивается на 0,94% относительно предыдущего закрытия, до 2 825,34 пункта. В лидерах роста стоимости среди ликвидных акций - бумаги нефтяного сектора: "Лукойла" (+4%), "Роснефти" (+4,4%), "Газпром нефти" (+5,1%), "Сургутнефтегаза" (+3%), "Татнефти" (+4,3%). Дорожают и акции золотодобытчиков: "Полюса" (+2,9%), ЮГК (+3,7%). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent подскакивает на 5,7% до 77 долларов за баррель. Цена золота растет на 2,5% - до 5376 долларов за унцию. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "Текущие события повторяют прошлогодние события, но с большим масштабом. В июне 2025 года на пике эскалации нефть тоже "поднялась" выше 77 долларов за баррель, индекс Мосбиржи пробивал 2800 пунктов (слабая реакция) и не смог удержаться. Затем нефть "потеряла" 14% за два дня после объявления перемирия", - комментирует директор по инвестициям УК "Первая" Андрей Русецкий. "С высокой долей вероятностью схожий сценарий мы увидим и сейчас" - считает он. Быстрое разрешение конфликта (неделя) не даст значимого эффекта на российский рынок, полагает аналитик. "При затягивании конфликта и его расширении, в частности, длительное ограничения судоходства в Персидском заливе, российские активы получат уже дополнительный импульс от роста нефтяных доходов и золота, рубль останется крепким, бюджет получит дополнительный доход", - добавляет Русецкий. Это фактор благоприятно скажется уже не только на акциях, но и облигациях, и при любом сценарии золото окажется в центре внимания, заключает он.

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, иран, сша, израиль, андрей русецкий, али хаменеи, мосбиржа, лукойл, роснефть