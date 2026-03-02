Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи вырос на фоне новостей о ситуации в Иране - 02.03.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи вырос на фоне новостей о ситуации в Иране
Индекс Мосбиржи вырос на фоне новостей о ситуации в Иране
2026-03-02T08:03+0300
2026-03-02T08:23+0300
экономика
рынок
иран
сша
израиль
андрей русецкий
али хаменеи
мосбиржа
лукойл
роснефть
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Акции нефтяного сектора и золотодобытчиков задают импульс к росту всего российского рынка акций в начале нового месяца после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.37 мск увеличивается на 0,94% относительно предыдущего закрытия, до 2 825,34 пункта. В лидерах роста стоимости среди ликвидных акций - бумаги нефтяного сектора: "Лукойла" (+4%), "Роснефти" (+4,4%), "Газпром нефти" (+5,1%), "Сургутнефтегаза" (+3%), "Татнефти" (+4,3%). Дорожают и акции золотодобытчиков: "Полюса" (+2,9%), ЮГК (+3,7%). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent подскакивает на 5,7% до 77 долларов за баррель. Цена золота растет на 2,5% - до 5376 долларов за унцию. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "Текущие события повторяют прошлогодние события, но с большим масштабом. В июне 2025 года на пике эскалации нефть тоже "поднялась" выше 77 долларов за баррель, индекс Мосбиржи пробивал 2800 пунктов (слабая реакция) и не смог удержаться. Затем нефть "потеряла" 14% за два дня после объявления перемирия", - комментирует директор по инвестициям УК "Первая" Андрей Русецкий. "С высокой долей вероятностью схожий сценарий мы увидим и сейчас" - считает он. Быстрое разрешение конфликта (неделя) не даст значимого эффекта на российский рынок, полагает аналитик. "При затягивании конфликта и его расширении, в частности, длительное ограничения судоходства в Персидском заливе, российские активы получат уже дополнительный импульс от роста нефтяных доходов и золота, рубль останется крепким, бюджет получит дополнительный доход", - добавляет Русецкий. Это фактор благоприятно скажется уже не только на акциях, но и облигациях, и при любом сценарии золото окажется в центре внимания, заключает он.
иран
сша
израиль
рынок, иран, сша, израиль, андрей русецкий, али хаменеи, мосбиржа, лукойл, роснефть
Экономика, Рынок, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Андрей Русецкий, Али Хаменеи, Мосбиржа, Лукойл, Роснефть
08:03 02.03.2026 (обновлено: 08:23 02.03.2026)
 
Индекс Мосбиржи вырос на фоне новостей о ситуации в Иране

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Акции нефтяного сектора и золотодобытчиков задают импульс к росту всего российского рынка акций в начале нового месяца после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.37 мск увеличивается на 0,94% относительно предыдущего закрытия, до 2 825,34 пункта.
В лидерах роста стоимости среди ликвидных акций - бумаги нефтяного сектора: "Лукойла" (+4%), "Роснефти" (+4,4%), "Газпром нефти" (+5,1%), "Сургутнефтегаза" (+3%), "Татнефти" (+4,3%). Дорожают и акции золотодобытчиков: "Полюса" (+2,9%), ЮГК (+3,7%).
Цена майского фьючерса на нефть марки Brent подскакивает на 5,7% до 77 долларов за баррель. Цена золота растет на 2,5% - до 5376 долларов за унцию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Текущие события повторяют прошлогодние события, но с большим масштабом. В июне 2025 года на пике эскалации нефть тоже "поднялась" выше 77 долларов за баррель, индекс Мосбиржи пробивал 2800 пунктов (слабая реакция) и не смог удержаться. Затем нефть "потеряла" 14% за два дня после объявления перемирия", - комментирует директор по инвестициям УК "Первая" Андрей Русецкий.
"С высокой долей вероятностью схожий сценарий мы увидим и сейчас" - считает он.
Быстрое разрешение конфликта (неделя) не даст значимого эффекта на российский рынок, полагает аналитик. "При затягивании конфликта и его расширении, в частности, длительное ограничения судоходства в Персидском заливе, российские активы получат уже дополнительный импульс от роста нефтяных доходов и золота, рубль останется крепким, бюджет получит дополнительный доход", - добавляет Русецкий.
Это фактор благоприятно скажется уже не только на акциях, но и облигациях, и при любом сценарии золото окажется в центре внимания, заключает он.
 
ЭкономикаРынокИРАНСШАИЗРАИЛЬАндрей РусецкийАли ХаменеиМосбиржаЛукойлРоснефть
 
 
