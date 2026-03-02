Индекс Мосбиржи вырос на фоне новостей о ситуации в Иране
Акции нефтяной отрасли и золотодобычи тянут вверх рынок акций РФ после ударов США по Ирану
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Акции нефтяного сектора и золотодобытчиков задают импульс к росту всего российского рынка акций в начале нового месяца после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.37 мск увеличивается на 0,94% относительно предыдущего закрытия, до 2 825,34 пункта.
В лидерах роста стоимости среди ликвидных акций - бумаги нефтяного сектора: "Лукойла" (+4%), "Роснефти" (+4,4%), "Газпром нефти" (+5,1%), "Сургутнефтегаза" (+3%), "Татнефти" (+4,3%). Дорожают и акции золотодобытчиков: "Полюса" (+2,9%), ЮГК (+3,7%).
Цена майского фьючерса на нефть марки Brent подскакивает на 5,7% до 77 долларов за баррель. Цена золота растет на 2,5% - до 5376 долларов за унцию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Текущие события повторяют прошлогодние события, но с большим масштабом. В июне 2025 года на пике эскалации нефть тоже "поднялась" выше 77 долларов за баррель, индекс Мосбиржи пробивал 2800 пунктов (слабая реакция) и не смог удержаться. Затем нефть "потеряла" 14% за два дня после объявления перемирия", - комментирует директор по инвестициям УК "Первая" Андрей Русецкий.
"С высокой долей вероятностью схожий сценарий мы увидим и сейчас" - считает он.
Быстрое разрешение конфликта (неделя) не даст значимого эффекта на российский рынок, полагает аналитик. "При затягивании конфликта и его расширении, в частности, длительное ограничения судоходства в Персидском заливе, российские активы получат уже дополнительный импульс от роста нефтяных доходов и золота, рубль останется крепким, бюджет получит дополнительный доход", - добавляет Русецкий.
Это фактор благоприятно скажется уже не только на акциях, но и облигациях, и при любом сценарии золото окажется в центре внимания, заключает он.