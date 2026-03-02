https://1prime.ru/20260302/zelenskiy-867926684.html

В Киеве забили тревогу из-за внезапного исчезновения Зеленского

В Киеве забили тревогу из-за внезапного исчезновения Зеленского

МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перестал быть заметным в западных СМИ из-за военных действий США и Израиля в Иране, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Зеленский вообще исчез. Его вообще уже никто там не цитирует, не комментирует. Про него там все забыли", — отметил Соскин в своем YouTube-канале. По мнению политолога, западные страны пересматривают свои информационные стратегии и приоритеты, и Украина с ее главой не вписываются в новую парадигму. Он добавил, что переговоры о вступлении Киева в НАТО или ЕС не будут вестись, так как все заняты решением более актуальных задач."Постарайтесь это осознать: таким образом, Зеленского уже нет — как фигуры, как лидера общественного мнения — уже все", — резюмировал Соскин.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

