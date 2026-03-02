Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве забили тревогу из-за внезапного исчезновения Зеленского - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260302/zelenskiy-867926684.html
В Киеве забили тревогу из-за внезапного исчезновения Зеленского
В Киеве забили тревогу из-за внезапного исчезновения Зеленского - 02.03.2026, ПРАЙМ
В Киеве забили тревогу из-за внезапного исчезновения Зеленского
Владимир Зеленский перестал быть заметным в западных СМИ из-за военных действий США и Израиля в Иране, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T04:25+0300
2026-03-02T04:25+0300
в мире
киев
израиль
сша
владимир зеленский
нато
олег соскин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перестал быть заметным в западных СМИ из-за военных действий США и Израиля в Иране, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Зеленский вообще исчез. Его вообще уже никто там не цитирует, не комментирует. Про него там все забыли", — отметил Соскин в своем YouTube-канале. По мнению политолога, западные страны пересматривают свои информационные стратегии и приоритеты, и Украина с ее главой не вписываются в новую парадигму. Он добавил, что переговоры о вступлении Киева в НАТО или ЕС не будут вестись, так как все заняты решением более актуальных задач."Постарайтесь это осознать: таким образом, Зеленского уже нет — как фигуры, как лидера общественного мнения — уже все", — резюмировал Соскин.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
https://1prime.ru/20260301/iran-867910980.html
https://1prime.ru/20260301/tramp-867910813.html
киев
израиль
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, киев, израиль, сша, владимир зеленский, нато, олег соскин
В мире, Киев, ИЗРАИЛЬ, США, Владимир Зеленский, НАТО, Олег Соскин
04:25 02.03.2026
 
В Киеве забили тревогу из-за внезапного исчезновения Зеленского

Соскин заявил, что Зеленский исчез из информационного пространства из-за Ирана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перестал быть заметным в западных СМИ из-за военных действий США и Израиля в Иране, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленский вообще исчез. Его вообще уже никто там не цитирует, не комментирует. Про него там все забыли", — отметил Соскин в своем YouTube-канале.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
В США вспомнили слова Путина после провала атаки на Иран
Вчера, 07:38
По мнению политолога, западные страны пересматривают свои информационные стратегии и приоритеты, и Украина с ее главой не вписываются в новую парадигму. Он добавил, что переговоры о вступлении Киева в НАТО или ЕС не будут вестись, так как все заняты решением более актуальных задач.
"Постарайтесь это осознать: таким образом, Зеленского уже нет — как фигуры, как лидера общественного мнения — уже все", — резюмировал Соскин.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа
Вчера, 07:29
 
В миреКиевИЗРАИЛЬСШАВладимир ЗеленскийНАТООлег Соскин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала