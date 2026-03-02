Цены на золото выросли на фоне роста спроса на надежные активы
Биржевая цена на золото выросла на 2,7% на фоне роста спроса на надежные активы
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота поднимается в понедельник утром на 2,7% из-за роста спроса на надежные активы в связи с недавними геополитическими событиями на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 9.10 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 142,79 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,72%, до 5 390,69 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,76% - до 94,933 доллара за унцию.
Золото выступает надежным активом, спрос на который, как правило, увеличивается в случае неопределенности на рынках или усиления геополитических конфликтов в мире.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
"В отличие от предыдущих эскалаций в этом конфликте, сейчас у обеих сторон есть довольно сильный стимул продолжать потенциальную эскалацию - и это может привести к весьма неопределенной и нестабильной обстановке на более чем несколько дней... динамика цен на золото положительная", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda).