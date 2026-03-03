https://1prime.ru/20260303/dokhod-867970211.html

Делу - время. Что получит Россия от кризиса вокруг Ирана

Делу - время. Что получит Россия от кризиса вокруг Ирана - 03.03.2026, ПРАЙМ

Делу - время. Что получит Россия от кризиса вокруг Ирана

Совместные удары США и Израиля против Ирана продолжаются уже несколько дней. Несмотря на потери в высшем руководстве, Тегеран отвечает и наносит ущерб и пока... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T12:56+0300

2026-03-03T12:56+0300

2026-03-03T12:56+0300

мнения аналитиков

мировая экономика

иран

израиль

сша

нефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867970211.jpg?1772531804

МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Совместные удары США и Израиля против Ирана продолжаются уже несколько дней. Несмотря на потери в высшем руководстве, Тегеран отвечает и наносит ущерб и пока совершенно не демонстрирует готовность идти на какие-либо уступки.Какими же будут экономические последствия этих действий? Проанализируем ресурсы, за контроль над которыми, собственно, и идет война. Иран десятилетиями находится под санкциями и тем не менее наращивал производство нефти, за последние пять лет примерно на 60%. В среднем с 2002 года страна добывает 3,5 млн баррелей в день. Себестоимость добычи низкая, кроме того, Иран развивает новые методы разведывания месторождений, в том числе с помощью геоботаники. Уже не первый год страна активно сотрудничает с Россией по вопросу разработки нефтегазовых месторождений. Доказанных запасов 208,6 млрд баррелей (13,3% от доли мировых запасов).Почему иранский кризис может благоприятно сказаться на российской экономике? По данным Bloomberg, в случае затягивания войны Ирана с США цена на нефть может удвоиться. На торгах в понедельник, 2 марта, котировки марки сырья Brent в моменте подскочили до максимальных с января прошлого года 81,5 доллара за баррель. В дальнейшем цены скорректировались примерно до 77,5 доллара, однако и этот уровень все равно оказался гораздо выше, чем до эскалации на Ближнем Востоке. Еще одним решающим фактором, который стал шоком для энергетического рынка и существенно повлиял на нынешнюю ситуацию, стало перекрытие властями республики ключевого логистического канала всего региона — Ормузского пролива, через который до недавнего времени проходила треть глобальной торговли нефтью. Во что может вылиться закрытие одного из важнейших каналом доставки сырья? В значительные ограничения мирового предложения.Соответственно за счет роста спроса на свою нефть со стороны крупнейших импортеров Индии и Китая бюджет России может получить существенные дополнительные доходы, но такой конфликт выгоден нашей экономике лишь в краткосрочной перспективе, потому что вопрос в том, как долго это всё продлится. Индийские нефтеперерабатывающие компании уже активно обсуждают возобновление активных закупок нефти из России, но, возможно, они будут претендовать на дополнительный дисконт.Что касается рынка акций, то последствием эскалации ближневосточного конфликта стало обрушение рынка, и инвесторы устремились в безопасные активы, такие как золото. Золото является традиционной "тихой гаванью" против геополитических рисков. Оно уже подорожало выше 5 200$ и закрепилось около 5 296$, серебро выросло на 7,85% одновременно с ним. А ведь золото уже выросло на 13,31% в январе, отражая многомесячный тренд, обусловленный покупками центральных банков и растущим импульсом дедолларизации. На фоне эскалации на Ближнем Востоке ожидается сохранение тренда удорожания важнейших драгметаллов.Что касается биткоина, то он упал примерно до 63 000$ в течение нескольких минут после начала войны с Ираном, снизившись на 3,8% почти мгновенно. Это падение обусловлено тем, что биткоин, как правило, зачастую торгуется как актив с повышенным риском, что и обуславливает его волатильность. В целом экономические последствия войны с Ираном почти полностью зависят от того, что будет дальше происходить в Ормузском проливе и как долго протянется противостояние исламской республики с армиями США и Израиля.Автор - Екатерина Нежникова - д.э.н., профессор Экономического факультета РУДН

https://1prime.ru/20260303/neft-867970449.html

иран

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Екатерина Нежникова https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/03/867971356_0:0:677:677_100x100_80_0_0_b358d0655f023339638232492bb647c9.jpg

Екатерина Нежникова https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/03/867971356_0:0:677:677_100x100_80_0_0_b358d0655f023339638232492bb647c9.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Екатерина Нежникова https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/03/867971356_0:0:677:677_100x100_80_0_0_b358d0655f023339638232492bb647c9.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, иран, израиль, сша, нефть