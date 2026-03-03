Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"У нас этого нет". В США заявили о критической ошибке в ходе атаки на Иран - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260303/iran-867960032.html
"У нас этого нет". В США заявили о критической ошибке в ходе атаки на Иран
"У нас этого нет". В США заявили о критической ошибке в ходе атаки на Иран - 03.03.2026, ПРАЙМ
"У нас этого нет". В США заявили о критической ошибке в ходе атаки на Иран
США допустили серьезный просчет в планировании военной операции против Ирана, об этом в эфире YouTube-канала сообщил военный аналитик, подполковник американской | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T02:48+0300
2026-03-03T02:48+0300
политика
сша
иран
израиль
али хаменеи
сергей лавров
мид
совбез
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg
МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. США допустили серьезный просчет в планировании военной операции против Ирана, об этом в эфире YouTube-канала сообщил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис."США не по силам вести затяжные военные кампании. &lt;…&gt; В день нападения США хвастались, что смогут продолжать операцию в Иране две или три недели. Потом добавили, что, может быть, и столько времени не понадобится. Если это ваш горизонт планирования, то, на мой взгляд, это была серьезная ошибка США — признать, что у нас настолько узкое временное окно", — заявил эксперт.По его словам, Соединенным Штатам не хватает ресурсов для ведения длительной операции."Как будто США сообщают Ирану: растягивайте конфликт более чем на три недели, и нам будет крайне сложно обеспечить достаточные запасы топлива для авиации, боеприпасов и ракет разных типов — зенитных, ударных, наступательных. Просто у нас нет таких запасов для продолжительных боевых действий. Такого у нас нет," — подытожил аналитик.28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на иранской территории, включая Тегеран, есть сообщения о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран наносит ответные удары по территории Израиля и американским базам на Ближнем Востоке.В результате атак был убит аятолла Али Хаменеи, и Иран объявил 40-дневный траур.В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива далеки от задач нераспространения ядерного оружия, и призвали вернуться за стол переговоров. Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что Москва готова способствовать урегулированию конфликта, в том числе через Совбез ООН.
https://1prime.ru/20260302/iran-867935133.html
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_47:0:2314:1700_1920x0_80_0_0_f6f82d7945c82e4e9fb92825e0450b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, иран, израиль, али хаменеи, сергей лавров, мид, совбез, оон
Политика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, Сергей Лавров, МИД, Совбез, ООН
02:48 03.03.2026
 
"У нас этого нет". В США заявили о критической ошибке в ходе атаки на Иран

Аналитик Дэвис: США допустили просчет в планировании операции против Ирана

© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
© AP Photo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. США допустили серьезный просчет в планировании военной операции против Ирана, об этом в эфире YouTube-канала сообщил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"США не по силам вести затяжные военные кампании. <…> В день нападения США хвастались, что смогут продолжать операцию в Иране две или три недели. Потом добавили, что, может быть, и столько времени не понадобится. Если это ваш горизонт планирования, то, на мой взгляд, это была серьезная ошибка США — признать, что у нас настолько узкое временное окно", — заявил эксперт.
По его словам, Соединенным Штатам не хватает ресурсов для ведения длительной операции.
"Как будто США сообщают Ирану: растягивайте конфликт более чем на три недели, и нам будет крайне сложно обеспечить достаточные запасы топлива для авиации, боеприпасов и ракет разных типов — зенитных, ударных, наступательных. Просто у нас нет таких запасов для продолжительных боевых действий. Такого у нас нет," — подытожил аналитик.
28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на иранской территории, включая Тегеран, есть сообщения о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран наносит ответные удары по территории Израиля и американским базам на Ближнем Востоке.
В результате атак был убит аятолла Али Хаменеи, и Иран объявил 40-дневный траур.
В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива далеки от задач нераспространения ядерного оружия, и призвали вернуться за стол переговоров. Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что Москва готова способствовать урегулированию конфликта, в том числе через Совбез ООН.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
NYT сообщила об ударе Ирана по военным объектам США на Ближнем Востоке
Вчера, 11:40
 
ПолитикаСШАИРАНИЗРАИЛЬАли ХаменеиСергей ЛавровМИДСовбезООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала