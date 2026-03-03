https://1prime.ru/20260303/iran-867960032.html

"У нас этого нет". В США заявили о критической ошибке в ходе атаки на Иран

"У нас этого нет". В США заявили о критической ошибке в ходе атаки на Иран - 03.03.2026, ПРАЙМ

"У нас этого нет". В США заявили о критической ошибке в ходе атаки на Иран

США допустили серьезный просчет в планировании военной операции против Ирана, об этом в эфире YouTube-канала сообщил военный аналитик, подполковник американской | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T02:48+0300

2026-03-03T02:48+0300

2026-03-03T02:48+0300

политика

сша

иран

израиль

али хаменеи

сергей лавров

мид

совбез

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg

МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. США допустили серьезный просчет в планировании военной операции против Ирана, об этом в эфире YouTube-канала сообщил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис."США не по силам вести затяжные военные кампании. <…> В день нападения США хвастались, что смогут продолжать операцию в Иране две или три недели. Потом добавили, что, может быть, и столько времени не понадобится. Если это ваш горизонт планирования, то, на мой взгляд, это была серьезная ошибка США — признать, что у нас настолько узкое временное окно", — заявил эксперт.По его словам, Соединенным Штатам не хватает ресурсов для ведения длительной операции."Как будто США сообщают Ирану: растягивайте конфликт более чем на три недели, и нам будет крайне сложно обеспечить достаточные запасы топлива для авиации, боеприпасов и ракет разных типов — зенитных, ударных, наступательных. Просто у нас нет таких запасов для продолжительных боевых действий. Такого у нас нет," — подытожил аналитик.28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на иранской территории, включая Тегеран, есть сообщения о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран наносит ответные удары по территории Израиля и американским базам на Ближнем Востоке.В результате атак был убит аятолла Али Хаменеи, и Иран объявил 40-дневный траур.В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива далеки от задач нераспространения ядерного оружия, и призвали вернуться за стол переговоров. Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что Москва готова способствовать урегулированию конфликта, в том числе через Совбез ООН.

https://1prime.ru/20260302/iran-867935133.html

сша

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, иран, израиль, али хаменеи, сергей лавров, мид, совбез, оон