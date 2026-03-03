https://1prime.ru/20260303/iran-867960801.html

"Многие удивлены". В США рассказали о судьбе Ирана через пять недель

"Многие удивлены". В США рассказали о судьбе Ирана через пять недель - 03.03.2026, ПРАЙМ

"Многие удивлены". В США рассказали о судьбе Ирана через пять недель

Чтобы противостоять военным намерениям США и выстоять в конфликте, Ирану нужно продержаться пять недель, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T04:03+0300

2026-03-03T04:03+0300

2026-03-03T04:03+0300

политика

иран

сша

израиль

скотт риттер

али хаменеи

сергей лавров

мид

совбез

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0e/858485475_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e9218142272d6cef8454e0d415174eaa.jpg

МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. Чтобы противостоять военным намерениям США и выстоять в конфликте, Ирану нужно продержаться пять недель, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки американского Корпуса морской пехоты в отставке Скотт Риттер."Конфликт с Ираном не завершится быстро. Это будет длительная борьба. Иран к ней подготовлен, у них есть четкий план. А планы США часто разбиваются при первом же столкновением с противником. <…> И я думаю, что многие удивлены размахом ответных действий Ирана", — заявил эксперт.При этом он выразил мнение, что США не смогут продолжительное время вести интенсивные военные действия в связи с ограниченными запасами боеприпасов."Я точно не знаю, какими боеприпасными запасами обладают США. Думаю, они рассчитывали, что война завершится за несколько недель. Таким образом, если конфликт затянется до пяти недель, у США закончатся боеприпасы. Ирану нужно продержаться всего пять недель. Вот и все," — пояснил эксперт.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную кампанию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, высказался о намерении уничтожить военно-морской флот и оборонную промышленность Ирана, призвав граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о смерти верховного лидера Али Хаменеи. В результате атак США и Израиля также погибли дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.СМИ сообщают, что удары наносятся не только по военной цели, но и по гражданским объектам как в Иране, так и в других странах региона. В ответ Иран совершает атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива никак не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия, и призвали к возвращению за стол переговоров. Глава МИД Сергей Лавров заверил, что Москва готова поддержать мирное разрешение конфликта, в том числе в рамках Совбеза ООН.

https://1prime.ru/20260302/ssha-867928575.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, израиль, скотт риттер, али хаменеи, сергей лавров, мид, совбез, оон