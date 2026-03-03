Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Многие удивлены". В США рассказали о судьбе Ирана через пять недель - 03.03.2026
"Многие удивлены". В США рассказали о судьбе Ирана через пять недель
МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. Чтобы противостоять военным намерениям США и выстоять в конфликте, Ирану нужно продержаться пять недель, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки американского Корпуса морской пехоты в отставке Скотт Риттер."Конфликт с Ираном не завершится быстро. Это будет длительная борьба. Иран к ней подготовлен, у них есть четкий план. А планы США часто разбиваются при первом же столкновением с противником. &lt;…&gt; И я думаю, что многие удивлены размахом ответных действий Ирана", — заявил эксперт.При этом он выразил мнение, что США не смогут продолжительное время вести интенсивные военные действия в связи с ограниченными запасами боеприпасов."Я точно не знаю, какими боеприпасными запасами обладают США. Думаю, они рассчитывали, что война завершится за несколько недель. Таким образом, если конфликт затянется до пяти недель, у США закончатся боеприпасы. Ирану нужно продержаться всего пять недель. Вот и все," — пояснил эксперт.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную кампанию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, высказался о намерении уничтожить военно-морской флот и оборонную промышленность Ирана, призвав граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о смерти верховного лидера Али Хаменеи. В результате атак США и Израиля также погибли дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.СМИ сообщают, что удары наносятся не только по военной цели, но и по гражданским объектам как в Иране, так и в других странах региона. В ответ Иран совершает атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива никак не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия, и призвали к возвращению за стол переговоров. Глава МИД Сергей Лавров заверил, что Москва готова поддержать мирное разрешение конфликта, в том числе в рамках Совбеза ООН.
© РИА Новости . Мохаммад Исмаил | Перейти в медиабанкМногоэтажка в пригороде Тегерана, в результате удара по которой погиб иранский физик-атомщик
Многоэтажка в пригороде Тегерана, в результате удара по которой погиб иранский физик-атомщик - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости . Мохаммад Исмаил
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. Чтобы противостоять военным намерениям США и выстоять в конфликте, Ирану нужно продержаться пять недель, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки американского Корпуса морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
"Конфликт с Ираном не завершится быстро. Это будет длительная борьба. Иран к ней подготовлен, у них есть четкий план. А планы США часто разбиваются при первом же столкновением с противником. <…> И я думаю, что многие удивлены размахом ответных действий Ирана", — заявил эксперт.
При этом он выразил мнение, что США не смогут продолжительное время вести интенсивные военные действия в связи с ограниченными запасами боеприпасов.
"Я точно не знаю, какими боеприпасными запасами обладают США. Думаю, они рассчитывали, что война завершится за несколько недель. Таким образом, если конфликт затянется до пяти недель, у США закончатся боеприпасы. Ирану нужно продержаться всего пять недель. Вот и все," — пояснил эксперт.
В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную кампанию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, высказался о намерении уничтожить военно-морской флот и оборонную промышленность Ирана, призвав граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о смерти верховного лидера Али Хаменеи. В результате атак США и Израиля также погибли дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
СМИ сообщают, что удары наносятся не только по военной цели, но и по гражданским объектам как в Иране, так и в других странах региона. В ответ Иран совершает атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива никак не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия, и призвали к возвращению за стол переговоров. Глава МИД Сергей Лавров заверил, что Москва готова поддержать мирное разрешение конфликта, в том числе в рамках Совбеза ООН.
